Timothée Chalamet rompe su maldición en Hollywood: la película que lo llevó al éxito

El reconocimiento oficial a su trayectoria finalmente se materializó durante la 83ª gala de los Globos de Oro. En una noche cargada de estrellas, Chalamet logró alzar la primera estatuilla dorada de su carrera. Aunque estos premios a menudo son objeto de críticas por su reputación, en el ecosistema de Hollywood siguen siendo una pieza fundamental; una celebración donde todos buscan su lugar en el podio o, al menos, ser parte de la narrativa de agradecimientos que define el prestigio de la temporada.