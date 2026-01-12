Timothée Chalamet rompe su maldición en Hollywood: la película que lo llevó al éxito
Después de tanta espera, finalmente el actor recibió su primer Globo de Oro y entra en competencia como uno de los favoritos para el Oscar.
A los 30 años, Timothée Chalamet dejó de ser una promesa para consolidarse como el dueño absoluto del presente cinematográfico. Con una carrera meteórica que incluye títulos de peso como Call Me By Your Name, la nueva versión de Mujercitas, la precuela de Wonka y la ambiciosa saga de Dune, el joven actor construyó un camino basado en la versatilidad y el talento, transformándose en el rostro más codiciado de la industria en los últimos tiempos.
El reconocimiento oficial a su trayectoria finalmente se materializó durante la 83ª gala de los Globos de Oro. En una noche cargada de estrellas, Chalamet logró alzar la primera estatuilla dorada de su carrera. Aunque estos premios a menudo son objeto de críticas por su reputación, en el ecosistema de Hollywood siguen siendo una pieza fundamental; una celebración donde todos buscan su lugar en el podio o, al menos, ser parte de la narrativa de agradecimientos que define el prestigio de la temporada.
Una victoria épica en una categoría de gigantes
Lo que hizo que este triunfo fuera especial no fue solo el premio en sí, sino la emoción con la que el actor, de doble nacionalidad estadounidense y francesa, recibió el galardón. Chalamet lo festejó con la intensidad de quien ha perseguido un sueño durante décadas, una actitud que conectó con el público que valora a los artistas que aprecian sus logros con la misma pasión que un espectador común.
Su victoria tiene un mérito indiscutible, especialmente al observar a quiénes dejó en el camino. Timothée se impuso como el mejor actor en una película de comedia o musical gracias a su labor en 'Marty Supreme'. La terna no era nada sencilla, ya que competía contra figuras de la talla de Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), George Clooney (Jay Kelly), Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung-hun (No Other Choice) y Jesse Plemons (Bugonia). Ganar en una edición con semejante nivel de competencia confirma su estatus entre los grandes.
La revancha tras cuatro intentos fallidos
Este Globo de Oro representa el fin de una racha esquiva para Chalamet. Antes de este éxito, el actor ya había experimentado la derrota en cuatro oportunidades previas, habiendo sido nominado por sus trabajos en Call Me By Your Name, Beautiful Boy, WonkayA Complete Unknown. En esta última, su transformación como Bob Dylan despertó elogios unánimes y lo colocó como favorito, pero la suerte no estuvo de su lado en la temporada anterior.
Posiblemente, su traspié en 2025 se debió a que competía en la exigente categoría de drama, donde le tocó enfrentar a Adrien Brody (The Brutalist), quien finalmente se quedó con el Globo de Oro y, meses después, con el Óscar. Sin embargo, este 2026 parece ser el año de su consagración definitiva, dejando abierta la gran incógnita: ¿será este el impulso necesario para que finalmente llegue su primera estatuilla de la Academia?
