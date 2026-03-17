Timothée Chalamet y Zendaya protagonizan el tráiler de Dune 3

La cuenta regresiva para uno de los hitos cinematográficos más ambiciosos de la década ha comenzado. En este 2026, la industria se prepara para recibir la culminación de la visión de Denis Villeneuve sobre el universo de Frank Herbert. Dune 3 no es solo una secuela, sino el cierre de una trilogía que ha redefinido la ciencia ficción moderna. Para elevar la tensión entre los seguidores, Warner Bros. distribuyó una serie de pósteres promocionales que presentan tanto a los rostros ya legendarios de la franquicia como a las figuras que se incorporan para este desenlace épico.