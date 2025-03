Tini Stoessel brilló en el Paris Fashion Week: las fotos

Los looks de Tini siempre son garantía y es que la cantante ha ido evolucionando su estilo a lo largo de los años hasta convertirlo en uno donde lo urbano, lo Y2K y los toques de sensualidad son clave. A su llegad al desfile de Balmain, el cual tuvo lugar en el recinto cultural The Grande halle de la Villette, la cantante sorprendió con un vestido más que perfecto para la ocasión condetalles de transparencias que fusionaban elegancia y sensualidad. Complementó su look con un abrigo negro, stilettos al tono y un maquillaje que resaltó su mirada, logrando un estilo chic y moderno.

tinis.png

La cantante confió una vez más en su equipo de estilistas, encabezado por Zacarías Guedes, quien la asesoró en cada detalle del outfit. Además, su maquillador de confianza, Sergio Anton De Las Nieves, se encargó de potenciar su belleza con un make-up impecable, destacando su piel luminosa y labios en tonos nude.

Tini completó su deslumbrante equipo con un collar con apliques de pedrería y aros a juego, que añadieron un destello glamouroso a su total black look. Además, llevó unos zapatos altísimos con total naturalidad en la misma tonalidad, reafirmando su apuesta por la elegancia clásica pero le aportándole un toque más contemporáneo.

tini.png

tini stoessel .png