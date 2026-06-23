Tini Stoessel le dedicó un romántico posteo a Rodrigo De Paul y afloraron las comparaciones con Cami Homs

Mientras el mundo tiene la mirada puesta en las sedes del Mundial 2026, Camila Homs y José Sosa, su pareja desde 2022, aprovecharon para hacer unas vacaciones por el Caribe con su familia ensamblada.

"Con ustedes, todo es más lindo", escribió la influencer al compartir una foto en la que se la ve espléndida con Sosa y la hija de ambos, Aitana, además de las hijas mayores del futbolista y los hijos que Homs comparte con De Paul, Francesca y Bautista.

Tini y De Paul Posteo Cami Homs

Por eso no faltaron las especulaciones sobre un posible "palito" de Tini Stoessel por la ausencia de los hijos de Rodrigo De Paul en el palco de Dallas, o bien fue un juego de palabras para dejar en claro que es ella quien alienta de cerca al "motorcito" de la Selección.

La otra opción era juntar al clan en el palco de Dallas para una imagen de unidad en la que conviviesen Tini Stoessel, Camila Homs, José Sosa y los hijos de todos ellos.