Tini Stoessel le dedicó un romántico posteo a Rodrigo De Paul y afloraron las comparaciones con Cami Homs
Puede que sean la pareja más comentada del Mundial 2026, pero nada disipa las habladurías sobre la expareja del volante de la Selección.
Tini Stoessel presenció el triunfo de la Selección ante Austria desde un palco en el Estadio de Dallas, pero sin llamar la atención, con perfil bajo y lejos de las cámaras. Sin embargo, con el 2 a 0 ya confirmado, la cantante no pudo contener su orgullo y saludó en Instagram a su novio, Rodrigo De Paul.
"Con vos es más lindo", expresó la cantante en una historia que después compartió Rodrigo De Paul, a lo que ella insistió en su adoración: "Te amo, estoy tan orgullosa de vos".
Las palabras melosas, las dedicatorias y las fotos idílicas no hicieron más que alimentar los rumores de una boda en el futuro próximo, pero también hubo lugar para las interpretaciones non sanctas.
Para empezar, sobre el posteo de Instagram más reciente de Camila Homs, expareja de Rodrigo De Paul y madre de sus dos hijos.
Mientras el mundo tiene la mirada puesta en las sedes del Mundial 2026, Camila Homs y José Sosa, su pareja desde 2022, aprovecharon para hacer unas vacaciones por el Caribe con su familia ensamblada.
"Con ustedes, todo es más lindo", escribió la influencer al compartir una foto en la que se la ve espléndida con Sosa y la hija de ambos, Aitana, además de las hijas mayores del futbolista y los hijos que Homs comparte con De Paul, Francesca y Bautista.
Por eso no faltaron las especulaciones sobre un posible "palito" de Tini Stoessel por la ausencia de los hijos de Rodrigo De Paul en el palco de Dallas, o bien fue un juego de palabras para dejar en claro que es ella quien alienta de cerca al "motorcito" de la Selección.
La otra opción era juntar al clan en el palco de Dallas para una imagen de unidad en la que conviviesen Tini Stoessel, Camila Homs, José Sosa y los hijos de todos ellos.
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