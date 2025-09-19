Tini Stoessel y María Becerra sorprendieron con "Hasta que me enamoro", su nueva canción juntas

image

Un momento histórico en la carrera de María

Este estreno llega en un punto consagratorio para la artista quilmeña. Tras agotar en apenas 90 minutos su primer River Plate 360°, sumó dos nuevas funciones para los días 12 y 13 de diciembre de 2025. Así, se convertirá en la primera argentina en ofrecer cuatro shows en el Monumental, con más de 85.000 espectadores en cada fecha.

Cada recital estará atravesado por la puesta en escena de sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, consolidando el concepto narrativo que envuelve todo su nuevo trabajo musical.

Mirá el video de "Hasta que me enamoro" - TINI feat. María Becerra

Embed - Maria Becerra, TINI - HASTA QUE ME ENAMORO (Official Video) | SHANINA: PARTE III