Tini Stoessel anticipó su nuevo álbum y abrió aún más su corazón

Embed - tini on Instagram: " ó • • haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos q tenía guardados en este álbum, fue algo muy sanador. quiero agradecerles por el amor q me están dando, lxs amo" View this post on Instagram A post shared by tini (@tinistoessel)

En esta oportunidad subió un video en el que se la ve cortándose el pelo mientras llora, a modo de dejar atrás todo lo que le tocó vivir para darle paso a una nueva Tini y escribió: “Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum, fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando, lxs amo”,

A su vez, en el video se escucha una voz en off que dice: “Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender”.

Y concluye diciendo: “Será que el ser humano nunca aprende a nadar”. “Perdida en el desierto y no logro saciar, saciar el alma fría, volver a respirar”.