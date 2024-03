Tini Stoessel continúa preocupando a sus fans: el audio que sorprendió a todos

audio tini.mp4

En dicho audio se escucha, inicialmente, la voz de Tini: “De la manera que estoy esperando que vos llegues, no podés ni comprenderlo. Te espero con muchas ansias y te amo”, aunque luego se puede oír a sus amigas.

“Pero bueno, vamos a estar todas juntas y vamos a ayudarte con todas esas cosas que necesitás preguntar porque es tu día, boluda”, dice una voz femenina, mientras una tercera parece tener alusión a los malos momentos que, según reveló la propia artista, vivió después de separarse de De Paul: “Es tu vida, sos vos. Si total van a opinar igual, gor”.

Por supuesto, los fanáticos de la artista no tardaron en reaccionar con los siguientes mensajes: “Sacá el álbum, Tini. Ya no puedo más”; “No te entiendo, Martina”; “Gracias a ti por existir”; “Que alguien me levante del piso, please”, fueron algunos de los más destacados.

Lo cierto que todos aquellos que la siguen hace años desean volver a escucharla con su nuevo repertorio, donde seguramente abordará los problemas de salud mental que admitió recientemente.