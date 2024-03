El fogoso romance de Cachete Sierra y Carola Gil, amiga de Tini Stoessel

Todos los detalles del romance entre Cachete Sierra y Carola Gil

cachete sierra

“Los protagonistas de esta historia son Cachete Sierra y Carola Gil, la íntima amiga de Tini. Lo curioso es que ella es hermana de Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, ex de Cachete. Me cuentan que están a full, compartiendo muchos momentos lindos y disfrutándose a más no poder con la intención de que todo vaya fluyendo naturalmente, sin apurar nada. Cachete en su momento salió con Cande y ahora sale con su cuñada”, reveló.

Y continuó: “Todo empezó en Punta del Este cuando empezaron a trabajar en Rumis, el ciclo de streaming de Lizardo Ponce. Me decían que él la tuvo que remar bastante para conquistarla y al final ella accedió. Tini ya dio el aprobado”.