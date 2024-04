El fuerte mensaje de un periodista español para Tini Stoessel

Qué le pidió un periodista español a Tini

tini de paul

“A mi me escriben personas preguntándome si Rodrigo está con una mujer y si Tini está con una mujer, bueno donde están las fotos que confirman la relación. No existen esas fotos. Y yo quiero enviarle un mensaje a Tini Stoessel", dijo Antolín y lanzó: “Que deje de jugar y se la juegue le digo a Tini, todo el mundo aquí en España dice lo mismo. El miedo entra dentro del amor y mucho más cuando eres una figura pública. Rodrigo está para jugarsela toda y ella no va a encontrar a nadie como él. Yo no sé por qué arremetió el ex suegro contra Rodrigo. Todo el país se le ha echado encima a Tini y tu no puedes esposarte a una persona de por vida”.

Luego afirmó: “Lo más difícil fue estar al lado de Tini cuando todos la señalaban y en su mano está su relación con Rodrigo. Una llamadita y ya está. Sé valiente y jugatela por amor una vez”.