El mensaje del padre de Camila Homs a la familia de Tini Stoessel

Etchegoyen Homs

Etchegoyen dijo al respecto: “Lo que me dijeron es que no cayó nada bien en la familia Stoessel lo qué pasó, las palabras que me contaban eran las siguientes: vulgarmente desubicado. También me comentaron allegados a la flia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”.

“Por otro lado, les cuento que a la familia de Tini no le gusta nada lo que ocurre, yo tengo la información de que ellos están incómodos con todo lo qué pasa, no me llamaría la atención si alguien confirma que hubo una charla con Rodrigo por este tema, los ánimos están caldeados”, conjeturó.

camila homs

Camila Homs protagonizó un insólito momento en un boliche de Punta del Este cuando comenzó a entonar una canción de hinchada con polémicas frases sobre la actual novia de su ex. . “Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da”, se escucha corear a la multitud en el video que se viralizó por Twitter.