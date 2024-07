Tini Stoessel enojada con su familia por la cercanía que tienen con De Paul: revelan secretos de la interna

La interna de Tini Stoessel con su familia

tini de paul

La familia de la cantante continúa cerca del futbolista de la Selección Argentina y parece que esto le molesta a Tini, según reveló en las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen.

“Tini se encuentra grabando una serie en México y a ella me han contado no le gusta nada que sus padres aparezcan cerca o con su ex en fotos. El otro día se vieron imágenes de la familia de Rodrigo con su familia en el partido de Argentina y sin dudas es algo que a la intérprete la inquieta”, contó el comunicador,

“Lo que me dicen a mí es que hay mucha buena onda entre ellos y la verdad no están haciendo nada malo las familias al relacionarse, el tema es que a Tini le afecta porque da la sensación que sus padres no superan la ruptura”, añadió.

“A mí lo que me cuentan es que Rodrigo les ha dado los tickets para que vayan a ver a la selección y es por eso que aparecen cercanos. Igual es de público conocimiento que el hermano de Tini tiene una gran relación con Rodrigo y el papá de la cantante también. Veremos como sigue todo. Y quiero aclarar algo más. Tini ya no piensa en Rodrigo hace tiempo. La Triple T está en otra sentimentalmente, está empezando algo muy lindo que luego les contaré con detalles y nombres propios”, completó.