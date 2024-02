Tini Stoessel ganó un premio por su álbum "Cupido" y lanzó un emocionante mensaje en redes

"Que linda noche viví ayer. Todavía sigo procesando muchas cosas. Quiero agradecerle a todos ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo, el premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo que me llena el alma", comenzó diciendo junto a una galería de fotos del momento en el que recibió su galardón.

Embed - tini on Instagram: "que linda noche vivi ayer todavía sigo procesando muchas cosas. quiero agradecerle a todxs uds por el amor q me dan hace tanto tiempo, el premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo q me llena el alma. cupido fue un gran capitulo d mi vida en todos los aspectos, q marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones q me hicieron tocar fondo, y desde esa oscuridad, con esos silencios q me aturdían, entender q me estaba pasando. tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso. cada cambio q fui haciendo en mi pelo, esta reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo. no falta mucho para compartirles un proyecto muy intimo, q vengo trabajando hace mucho tiempo, y cuando miro para atrás, la verdad es q nunca imaginé que me iba a animar a contar. gracias por estar ahí lxs amo"