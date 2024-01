Habló Tini Stoessel y afirman que se enojó Rodrigo de Paul: qué pasó

El malestar de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel

“A mi me contaron que los dichos de la triple T no cayeron bien ni en su familia ni sobre todo a Rodrigo De Paul, que me contaban que inmediatamente se comunicó con Tini después de lo que dijo. Lo que me cuentan a mi es que Rodrigo lo habría sentido innecesario lo que dijo la cantante después de tanto tiempo, que el reclamo fue algo así como ‘si no hablaste antes, por qué ahora?’”, agregó Etchegoyen

“Yo entiendo el malestar que puede haber sentido Rodrigo porque él es el que queda expuesto, tiene que ver con lo que te dije hace unos días: quizás se fue injusto desde alguna parte diciendo que ella se había cargado una familia cuando el que estaba en pareja era él, igual Tini tampoco es inocente en esto”, apuntó el periodista.

“Y con respecto a la familia de Tini respetaron obviamente su decisión de hablar pero me decían que ellos sentirían que no le suma hablar de esas cosas pero ya es grande para decir lo que quiera cuando quiera”, concluyó.