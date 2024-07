La reacción de Tini Stoessel al acercamiento de Rodrigo De Paul a su familia

Esto habría enfurecido a Tini, según indicó el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live: “Hay una interna feroz”, reveló. “Hay mucha buena onda entre ellos. El tema es que a Tini le afecta porque le da la sensación de que sus padres no superan la ruptura”.

Cómo le cayó a Tini Stoessel el acercamiento de Rodrigo De Paul a su familia

“Tini se encuentra grabando una serie en México y me han contado que a ella no le gusta nada que sus padres aparezcan cerca o con su ex en fotos", siguió comentando el periodista.

Y, agregó: "El otro día se vieron imágenes de la familia de Rodrigo con su familia en el partido de Argentina y, sin dudas, es algo que a la intérprete la inquieta”.

“Me cuentan que Rodrigo les ha dado los tickets para que vayan a ver a la Selección y que es por eso que aparecen cercanos", siguió contando Juan.

"Igual, es de público conocimiento que el hermano de Tini tiene una gran relación con Rodrigo y el papá de la cantante también. Tini ya no piensa en Rodrigo hace tiempo. La Triple T está en otra sentimentalmente, está empezando algo muy lindo”, cerró contundente.

Tini Stoessel mostró su nuevo look y se comparó con un personaje de Disney: "Soy"

Después de mantener un bajo perfil, Tini Stoessel volvió a la redes sociales y mostró un nuevo look. Esto hizo que sus seguidores estallen y la comparen con un reconocido personaje de Disney.

La cantante se mostró junto a las influencers Eliane Gallero y Carolina, bailando el nuevo hit de Karol G “Si antes te hubiera conocido”. En el mismo, a las tres se las ve cantando con una brocha de maquillaje a modo de micrófono.

En las redes la compararon con Boo, la niña del film de Pixar Monsters Inc. Ante la comparación, Tini Stoessel compartió el meme en su cuenta de Twitter y expresó: “Jaja, soy”. No obstante, Karol G también compartió el video, y expresó: “Los moñitos Tiniii”.