Tini Stoessel lanzó "Posta", su nueva canción

En el video de “Posta” se la ve atravesar un puente con la misma ropa que usó en el clip de “Pa”. Luego de un glow up, se la ve con el pelo largo y rubio.

Una de las frases más fuertes de la canción hace referencia a lo que dicen los haters de ella: "ser una persona que nació en cuna de oro". Le letra deja en evidencia que no quiere callar más lo que siente: "Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños, posta. Que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo, posta".

"Porque he nacido con dinero, en cuna de oro, nada duele, ¿esa es la posta? Una princesa no llora en televisión. Pero el acting mal no me salió. Soy la flaquita de la tele que de memoria se aprendió lo que le impostan. La posta es que siempre fui una rockstar, posta. Y me encanta que no la conozcas", escribió en su nueva canción.

El video de "Posta", la nueva canción de Tini Stoessel