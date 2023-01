Tini Stoessel lloró en vivo en la TV española: "Fue un año muy zarpado a nivel personal"

En ese marco, el conductor de El Hormiguero (Antena 3) anticipó: “Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido".

"¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía", expresó Stoessel un tanto molesta por el spoiler. "Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", agregó y comenzó a llorar.

"¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné, ¡qué bolu…! Me emocioné. El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona", sostuvo.

