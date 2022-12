Quiénes fueron los amores en la vida de Tini Stoessel

image.png

Peter Lanzani, el amor adolescente de Tini Stoessel

Tini creció mirando Chiquititas y Casi Ángeles, donde fue eclipsada por la imagen de Peter Lanzani. Entre 2013 y 2015, los actores vivieron una intensa relación. Ella tenía 16 años y él 23.

Fue en ese entonces cuando se inició aquella supuesta rivalidad con Lali Espósito, ya que había estado saliendo con Peter mientras trabajaban juntos en la tira de Cris Morena.

Este romance le trajo problemas a Tini con las fans de Lali durante un tiempo, pero años mas tarde, ambas aclararon que entre ellas no hubo ninguna rivalidad e incluso se felicitaron mutuamente por sus exitosas carreras.

image.png

Pepe Barroso Silva, el modelo español que salió con Tini

Luego de la ruptura con Lanzani, Tini conoció en 2016 al modelo español Pepe Barroso Silva mientras grababa el videoclip de la canción “Great Escape”. Ella vivía en Argentina y él estudiaba Dirección de Empresas y Relaciones Institucionales en Estados Unidos.

La relación a distancia no pudo dar frutos y la relación no funcionó. Cuando Barroso recibió su título, se instaló en Madrid para trabajar y, a pesar de los intentos de recuperar el vínculo perdido, no se logró y se separaron definitivamente a principios de 2019.

En el medio de la separación, en 2018, la cantante fue vinculada con el actor Juan Manuel Guilera, quien había sido uno de los protagonistas de la serie Patito Feo. Se conocieron grabando el video de "Princesa" con Karol G, pero ella misma se encargó de desmentir el noviazgo.

“A los que me involucran con Juan Guilera, les digo que continúen con sus fantasías infantiles, mientras yo sigo con mi vida real, intentando crecer con la verdad y no con la mentira”, sostuvo tajante en sus redes sociales.

image.png

Sebastián Yatra, uno de los grandes amores de Tini Stoessel

Al tiempo, se encontró con el compositor y cantante colombiano Sebastián Yatra. Ambos grabaron los videoclips de las canciones “Quiero volver” y “No hay nadie más”. El amor nació entre ellos, aunque desde un comienzo aseguraron ser amigos.

Los fans de ambos estaban felices con la relación y comenzaron a seguir de cerca los pasos de la casi pareja. Yatra arribó al país en 2019 para trabajar y luego vacacionar en la Patagonia. Allí crecieron los rumores de encuentros con Tini.

Finalmente, el 6 de abril de ese año y al final del show de él en un Luna Park repleto de gente sellaron su amor con un beso en el escenario. Luego de varios meses llegó la pandemia de coronavirus y esto obligó a que cada uno se radicara en su país de origen, sin poder viajar por las restricciones.

Esto terminó con la relación. O al menos fue uno de los motivos y ellos mismos se encargaron de anunciarlo en un comunicado vía redes sociales: “Decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina… Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón”.

tini stoessel rodrigo de paul

Rodrigo De Paul, el futbolista que enamoró a Tini

El amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel salió a la luz mientras se especulaba con la fecha de separación de él y Camila Homs, su esposa y madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Ambos fueron fotografiados en las playas de Ibiza en abril de 2022.

El nuevo romance se hizo formal en el cumpleaños del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, en la casa que alquiló en aquella ciudad el 24 de junio. Fue el mismo Rodrigo quien se ocupo de confirmar el vínculo, después de la separación de Homs.

Desde entonces, ambos se muestran muy enamorados y compartiendo momentos en las redes sociales. Ayer, la cantante visitó la concentración de Argentina en Doha, Qatar, donde se está disputando el Mundial de Fútbol de la FIFA.

Fi7HZFpWICA4sRo.jpg