Tini Stoessel respondió agravios por redes sociales: su crudísimo mensaje

"Contame qué te pasó de grave en la vida reina. ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show. Ridícula", la cuestionó.

"Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo q estás diciendo. por personas como vos me quedé callada pensando q no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones", le dijo.

tini stoessel

Después se confesó: "Por personas y comentarios como los tuyos, termine muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, asi que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces".

El pasado 22 de febrero se llevó a cabo la gala de premiación de los Premios Lo Nuestro en Miami en donde Tini Stoessel se presentó. La Triple T se llevó su primera estatuilla y protagonizó un explosivo performance cantando "La Original" junto a Emilia Mernes que puso a vibrar a todo el público. Llamó la atención de la aparición de Tini Stoessel fue su radical cambio de look.