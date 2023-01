Revelan la bomba que le dejó entre las manos Tini Stoessel a De Paul

El pedido de Tini Stoessel

Se sabe que Camila Homs viajará en los próximos días a España y eso puso en alerta a Tini: “Me contaron que Rodrigo De Paul no querría que viaje su ex bajo ningún punto de vista, está todo en el peor momento pero hay un acuerdo que cumplir”, contó Etchegoyen.

“El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, 'a tu ex no la quiero en Madrid' fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de la Triple T a De Paul”, agregó Etchegoyen.

“Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó. De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”, completó.