Yanina Latorre desmintió que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel hayan pasado la Navidad juntos

“Por ahí se están mensajeando y no se lo contaron ni a los padres. No se vieron en todo el año desde que cortaron. Ella no fue a Madrid a verlo, y cada vez que él tuvo partidos en Argentina ella estuvo en Miami”, cerró Yanina Latorre sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Qué reveló Yanina Latorre sobre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

