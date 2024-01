"Yo no me cargué a ninguna familia", la picante frase de Tini Stoessel que revivió sus inicios con Rodrigo de Paul

Aunque -casi inmediatamente- la intérprete de "Miénteme" se atajó de los comentarios que pudiera recibir y lanzó sin pelos en la lengua: "Ahora me van a tildar de que... Y yo no me cargué ninguna familia, es la verdad, tengo pruebas".

De esta manera, dio a entender que en el inicio de su relación con el jugador del Atlético Madrid ella pensaba que De Paul ya no estaba más en pareja con Homs: "Estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema".

"Claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui", cerró la Triple T, en presencia de Emilia, su amiga y colega, con quien también lanzó "La Original.mp3".

Los rumores de reconciliación entre Tini y De Paul

Si bien hace varios meses están separados, hay ciertos indicios que los fanáticos han detectado y que podrían sugerir una reconciliación encubierta entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Lo cierto es que los cambios de look que ambos han tenido en el último tiempo han coincidido en fechas, lo cual pareciera tratarse de un guiño a sus seguidores, sin necesidad de confirmar que han vuelto a estar juntos delante de la prensa.

Cuando la cantante mostró su drástico cambio al rubio, el futbolista también se encargó de ventilar su cabellera del mismo color. Seguidamente, la artista se realizó trenzitas en el pelo, que también fueron vistas en la cabeza del mediocampista.

¿Coincidencia o guiño a los fans?