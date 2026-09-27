Los mejores memes de Lali Espósito y Tini Stoessel en el show de River

Las emotivas palabras y el recuerdo de sus comienzos

Tras la inolvidable performance, Stoessel expresó su gratitud hacia su colega por haberla convocado a formar parte de su "gran fiesta del pop", oportunidad en la que rememoró la relación que supieron edificar desde sus primeros años en la industria. Por su parte, la anfitriona del espectáculo sensibilizó a todo el estadio al dedicarle unas palabras que conmovieron a la audiencia: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.