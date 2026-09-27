Los mejores memes de Lali Espósito y Tini Stoessel en el show de River
Luego de varias especulaciones, las artistas finalmente cantaron juntas en un escenario y las redes se hicieron eco. Los memes del momento.
Lali Espósito protagonizó un momento inolvidable al invitar a Tini Stoessel a subir al escenario durante su presentación en el estadio Monumental. Ambas artistas compartieron el show, cantaron juntas e hicieron vibrar a la multitud presente, dejando definitivamente de lado años de especulaciones y rumores mediáticos sobre una supuesta enemistad entre ellas.
El histórico encuentro tuvo lugar en el marco del tercer recital de la cantante en la cancha de River. Apareciendo ambas lookeadas con vestidos de novia, la dupla interpretó el clásico "Like a Virgin" frente a miles de fanáticos que ovacionaron el espectáculo, provocando una repercusión inmediata que inundó las redes sociales.
La velada continuó sumando instancias de alto impacto cuando las intérpretes sumaron a la propuesta musical el tema "1Amor". Para esta canción contaron con la participación especial de Marilina Bertoldi en la guitarra, coronando la interpretación colectiva con un beso entre las tres figuras sobre el escenario que se transformó en una de las imágenes más destacadas de la jornada.
La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. En la plataforma X, los internautas apelaron al humor para reaccionar ante el junta de las estrellas pop, compartiendo una catarata de memes enfocados en la desmitificada rivalidad. Asimismo, algunas publicaciones hicieron alusión a la disputa que la ex "Violetta" sostiene con su padre, Alejandro Stoessel, vinculada a los ingresos económicos generados durante su trayectoria artística.
Las emotivas palabras y el recuerdo de sus comienzos
Tras la inolvidable performance, Stoessel expresó su gratitud hacia su colega por haberla convocado a formar parte de su "gran fiesta del pop", oportunidad en la que rememoró la relación que supieron edificar desde sus primeros años en la industria. Por su parte, la anfitriona del espectáculo sensibilizó a todo el estadio al dedicarle unas palabras que conmovieron a la audiencia: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.
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