El desgarrador mensaje de Titi Fernández a 10 años de la muerte de su hija Soledad

“Hoy es un día muy especial, hoy hace diez años esta bebita que acá tenía cinco meses nos dejó, se fue, la Sole“, comenzó diciendo Fernández en un video donde se lo ve con una remera con una foto de su hija cuando era bebé en brazos de su esposa, Nora. Por otro lado, para acompañar el video, escribió: ”Sole mi amor, ya pasaron 10 años de aquel día trágico en el que el querido Negro Carneiro me decía que habías tenido un accidente en la ruta y habías muerto. Se me cayó el mundo, te esperaba para desayunar, después de aquel: “Chau Pa hasta mañana” que me dijiste en San Pablo y el mañana nunca llegó”.

TITI FERNANDEZ

En ese sentido, profundizó su mensaje emocionante: “Te cuento que hace unos días estuve en Chicago con tu querido Adrián Paenza (después de 5 años y lo encontré muy bien) y me dio un vídeo que había grabado él que nunca habíamos visto y como no tengo muchos registros tuyos porque no te gustaba que te filmaran lo quise poner aquí para que la gente vea lo linda y simpática que eras. Ni mamá sabía de este vídeo. Norita espero que te guste”.

“Sole te extrañamos y te necesitamos cada día más, estás siempre presente en nuestras vidas. Te amamos y nunca te vamos a olvidar”, concluyó el periodista en su carta para conmemorar a su hija. Hay que destacar que, debido a la emoción que generó esta publicación, rápidamente se volvió viral y varios amigos, familiares y seguidores le enviaron fuerzas para atravesar este día.