La familia de Lamine Yamal rechaza la presencia de Nicki Nicole: "No la queremos ver"
El entorno del futbolista le hizo un fuerte pedido sobre su relación con la cantante, generando tensión y polémica en España.
El romance entre Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, y la cantante Nicki Nicole atraviesa un momento delicado debido a la fuerte oposición de la familia del jugador. Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, los familiares de Yamal hicieron explícito su descontento con la relación y le comunicaron al futbolista que no desean ver a su nueva pareja.
“Aquí no la traigas que no la queremos ver”, habría sido la frase contundente dirigida a Lamine, reflejando la tensión existente entre la cantante y el entorno del jugador. El conflicto se intensifica por la manera en que Nicki gestiona su presencia en la vida de Yamal. Según el reportero, la artista acompaña diariamente al futbolista a sus entrenamientos y se expone constantemente frente a los fanáticos del club, generando preocupación en su familia.
Desde el punto de vista de Antolín, esto ha convertido a la cantante más en una figura asociada al jugador que en la artista que es en sí misma, alimentando la incomodidad del entorno familiar que considera que su fama crece por estar vinculada a Lamine y no por su trabajo artístico.
En ese sentido, Antolín profundizó su información: “Ella debe pensar que está en su momento y se está equivocando y le lleva y lo trae todos los días. Su fama se está acrecentando pero no como cantante sino como la novia de Lamine o su chofer personal, no es nadie acá en España”.
La situación se vio reflejada también en momentos familiares y eventos previos, incluyendo la previa del Balón de Oro, donde la tensión quedó evidente. La familia de Yamal, en especial su padre y quienes lo acompañan habitualmente, consideran que la presencia constante de la artista argentina interfiere con la rutina y la imagen del jugador, mientras que la cantante intenta consolidar su relación, creyendo que está en un buen momento personal y profesional.
A pesar de las diferencias, Yamal continúa su relación con la rosarina, mientras la familia mantiene firme su postura de rechazo. El tema continúa generando repercusiones entre seguidores y medios en España y Argentina, con opiniones divididas sobre la intervención de la familia en la vida del jugador y sobre el rol de Nicki Nicole en este delicado escenario. La historia no solo refleja tensiones familiares, sino también la complejidad de manejar relaciones personales bajo la mirada pública.
