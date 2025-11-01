Lamine Yamal anunció que se separó de Nicki Nicole: "No hubo infidelidad"

La mañana del sábado se transformó en un momento explosivo para seguidores y medios de todo el país. Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, rompió el silencio en D Corazón de RTVE y confirmó lo que muchos ya sospechaban: su relación con la cantante Nicki Nicole llegó a su fin. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, declaró el futbolista, dejando en claro que no hubo traición ni engaños, solo una ruptura inesperada. El periodista Javier de Hoyos fue testigo directo de la revelación que pone fin a semanas de especulaciones, titulares y rumores que mantuvieron en vilo a los fans.