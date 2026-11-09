"Todavía no caigo": la emoción de Virginia Gallardo por haber visto al papa León XIV

El agradecimiento de Gallardo a Javier Milei

Entre las fotografías que compartió, Virginia incluyó algunas junto a su hija durante el acto oficial de bienvenida al Pontífice. Una de las frases que eligió para acompañar las imágenes estuvo especialmente dedicada a la nena: “Un día que voy a recordar con vos”.

Finalmente, la legisladora agradeció al presidente por la posibilidad de participar de la ceremonia y vivir ese momento junto a su hija. “Gracias presidente Javier Milei, por hacer posible este encuentro. Qué lindo haber vivido algo así en nuestro país”, concluyó.