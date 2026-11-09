"Todavía no caigo": la emoción de Virginia Gallardo por haber visto al papa León XIV
La diputada nacional asistió al acto de bienvenida del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad y compartió fotografías del encuentro.
Virginia Gallardo compartió la emoción que sintió al participar del acto de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad. La diputada nacional asistió a la ceremonia junto a su hija Martu y publicó distintas fotografías del acontecimiento en sus redes sociales.
Después de vivir el encuentro con el Sumo Pontífice, la legisladora expresó su alegría por haber podido compartir una jornada histórica en familia. “Todavía no caigo del todo. Hoy vivimos un día histórico y me emociona muchísimo haber podido compartirlo con Martu. Gracias, Santo Padre, por sus palabras y por la alegría que despertó su visita”, escribió en Instagram.
La reflexión de Virginia Gallardo sobre la visita del Papa Leon XIV
En su publicación, Gallardo también destacó el impacto que genera la fe y la capacidad de reunir a personas con diferentes historias y experiencias. “Me sigue emocionando ver lo que genera la fe. Me sorprende que algo tan íntimo pueda reunir a tanta gente”, expresó.
A continuación, profundizó su reflexión sobre los motivos que llevan a cada persona a participar de este tipo de encuentros: “Cada uno llega con su propia historia, con algo que agradecer, con alguien por quien rezar. Y, por un rato, todas esas esperanzas tienen un lugar en común”.
La diputada también hizo referencia al mensaje que transmitió León XIV durante la ceremonia y a la importancia de escuchar palabras positivas en un contexto social complejo. “Tanta gente emocionada por algo bueno. De escuchar palabras de amor y de esperanza y sentir que todavía tenemos ganas de escucharlas, de compartirlas y de vivir un poquito más de acuerdo con ellas”, publicó.
El agradecimiento de Gallardo a Javier Milei
Entre las fotografías que compartió, Virginia incluyó algunas junto a su hija durante el acto oficial de bienvenida al Pontífice. Una de las frases que eligió para acompañar las imágenes estuvo especialmente dedicada a la nena: “Un día que voy a recordar con vos”.
Finalmente, la legisladora agradeció al presidente por la posibilidad de participar de la ceremonia y vivir ese momento junto a su hija. “Gracias presidente Javier Milei, por hacer posible este encuentro. Qué lindo haber vivido algo así en nuestro país”, concluyó.
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