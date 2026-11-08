Internaron a Carmen Barbieri y Fede Bal contó cómo se encuentra tras dar positivo de coronavirus

A fines de octubre, la conductora ya había sido internada por problemas respiratorios y había sufrido una descompensación en la vía pública. En un primer momento, Federico Bal había señalado que el cuadro actual estaba relacionado con una infección urinaria y había descartado que se tratara nuevamente de coronavirus. Sin embargo, los resultados posteriores confirmaron el nuevo positivo.

La internación también se produce pocos días después de que la capocómica, de 71 años, declarara como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki. El miércoles 4 de noviembre se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre lo sucedido con Sandra Domínguez, una amiga de varias décadas que sufrió las consecuencias de las intervenciones realizadas por el excirujano.

"Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra", había aclarado Barbieri al retirarse de los tribunales, en declaraciones recogidas por Puro Show (El Trece).