Sorpresa: Telefe levanta el programa de Georgina Barbarossa en medio de la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV representa un hecho de particular trascendencia y tendrá repercusiones en los distintos medios de comunicación. Por ese motivo, la televisión abierta también adaptará sus contenidos para acompañar la transmisión.

Así, Telefe modificará temporalmente su programación matutina y dejará de lado uno de sus espacios habituales para dar lugar a la cadena nacional prevista para las 11.30.

Por el momento, el cambio responde a una situación excepcional y no implica una salida definitiva del programa de Georgina Barbarossa de la pantalla del canal. Una vez finalizada la transmisión especial, la programación podrá retomar su esquema habitual.