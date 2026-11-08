Sorpresa: Telefe levanta el programa de Georgina Barbarossa en medio de la visita del papa León XIV
La decisión del canal tomó desprevenidos a los televidentes y modificará la programación habitual de la mañana.
La programación de Telefe tendrá una modificación este lunes y uno de sus ciclos más reconocidos de la mañana no saldrá al aire en su horario habitual. Se trata del programa de Georgina Barbarossa, que será levantado de la grilla en medio de un acontecimiento que concentra la atención del país.
La decisión generó sorpresa entre los televidentes, acostumbrados a encontrar el magazine en la pantalla del canal durante esa franja horaria. Sin embargo, la modificación no responde a una decisión vinculada al contenido del ciclo ni a un cambio definitivo en su continuidad.
El motivo está relacionado con un acontecimiento institucional de gran relevancia: la llegada del papa León XIV a la Argentina, que tendrá un espacio especial en la agenda informativa y televisiva.
Por qué Telefe modifica su programación
En ese contexto, a las 11.30 se realizará una cadena nacional, que ocupará la pantalla de los canales de televisión y obligará a reorganizar la programación prevista para ese horario.
De esta manera, el ciclo conducido por Georgina Barbarossa no podrá desarrollarse con normalidad y su emisión se verá afectada por la transmisión oficial. La medida forma parte de un cambio puntual en la grilla dispuesto para darle lugar a la cobertura del acontecimiento.
La llegada del papa León XIV representa un hecho de particular trascendencia y tendrá repercusiones en los distintos medios de comunicación. Por ese motivo, la televisión abierta también adaptará sus contenidos para acompañar la transmisión.
Así, Telefe modificará temporalmente su programación matutina y dejará de lado uno de sus espacios habituales para dar lugar a la cadena nacional prevista para las 11.30.
Por el momento, el cambio responde a una situación excepcional y no implica una salida definitiva del programa de Georgina Barbarossa de la pantalla del canal. Una vez finalizada la transmisión especial, la programación podrá retomar su esquema habitual.
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