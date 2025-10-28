Todos los estrenos de Prime Video previstos para noviembre de 2025
Con la llegada de noviembre, Prime Video confirmó nuevas series y películas para sumar a su catálogo, incluyendo el regreso de algunas producciones.
Se acerca el ante último mes del año y Prime Video confirmó que ya hay nuevos estrenos para noviembre. Esto es porque con la proximidad de su comienzo, la plataforma estrenó el calendario de sus nuevas producciones. Pero, por si esto fuera poco, también confirmaron los regresos que tendrá el servicio on demand a lo largo del próximo mes.
Los estrenos de Prime Video en noviembre
Dime tu nombre
- Nueva serie -
Fecha de estreno: 1 de noviembre
Sinopsis oficial: España, 1997. Río Blanco, pueblo fresero, aloja a temporeros marroquíes en la abandonada Fuensanta. La frágil convivencia ignora que bajo la aldea acecha un mal ancestral, listo para desatar sus peores pesadillas sin distinguir credo alguno.
Tráiler oficial:
Encantado de no conocerte
- Nueva serie -
Fecha de estreno: 3 de noviembre
Sinopsis oficial: La prestigiosa reportera política Wi Jeong-sin es relegada a la cobertura de farándula, donde cruza caminos con Lim Hyeon-jun, un actor en declive. Entre bambalinas caóticas, segundos comienzos y giros sorpresivos, florece una química romántica tan improbable como divertida.
Tráiler oficial:
Maxton Hall: un mundo entre nosotros
- Nueva temporada -
Fecha de estreno: 7 de noviembre
Sinopsis oficial: Quien toca el cielo también puede desplomarse: tras una noche de pasión en Oxford y con su gran meta casi cumplida, la felicidad de Ruby se quiebra cuando una tragedia golpea a la familia de James.
Tráiler oficial:
La batifamilia
- Nueva serie -
Fecha de estreno: 10 de noviembre
Sinopsis oficial: Una serie de comedia de superhéroes que retoma la historia de Un Pequeño Batman Navideño, presentando al Caballero de la Noche y sus asociados en un tono más disparatado.
Tráiler oficial:
Un día fuera de control
Fecha de estreno: 12 de noviembre
Sinopsis oficial: Tras ser despedido, Brian se convierte en padre que se queda en casa. Al entablar amistad con otro papá aparentemente inofensivo, su vida deriva en una frenética cadena de persecuciones y explosiones impredecibles.
Tráiler oficial:
Belén
Fecha de estreno: 14 de noviembre
Sinopsis oficial: Seleccionada como representante oficial de Argentina en los 98º Premios de la Academia en la categoría de Mejor Película Internacional y en los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, Belén se desarrolla en Tucumán y sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.
Tráiler oficial:
The Mighty Nein
- Nueva serie -
Fecha de estreno: 19 de noviembre
Sinopsis oficial: Sigue a un grupo de criminales e inadaptados que son los únicos que pueden evitar que el reino se sumerja en el caos cuando un artefacto arcano capaz de remodelar la realidad cae en las manos equivocadas.
Tráiler oficial:
31 minutos: calurosa navidad
Fecha de estreno: 21 de noviembre
Sinopsis oficial: Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella de 31 Minutos, recibe el encargo de ir al Polo Norte a recoger los regalos de Navidad de todo el pueblo de Titirilquén, mientras tanto, Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio.
Tráiler oficial:
También en Prime Video
Malicia
Fecha de estreno: 14 de noviembre
Sinopsis oficial: Historia de terror en la que seis personas deciden ir a una cabaña en el bosque, donde pronto el mal verdadero se une a ellos. Ahora tendrán que esforzarse por sobrevivir.
Tráiler oficial:
Asiento mortal
Fecha de estreno: 26 de noviembre
Sinopsis oficial: Recién liberado de prisión, Nate huye por el desierto con su hija Polly, perseguidos por una banda que quiere sus cabezas. Entre la violencia, padre e hija refuerzan su lazo y encuentran redención y crecimiento mutuo.
Tráiler oficial:
Armados
Fecha de estreno: 28 de noviembre
Sinopsis oficial: Tras años colaborando en secreto con la mafia, un ex policía y padre de familia ve cómo su doble vida estalla cuando un nuevo líder criminal toma el control. Con su familia en peligro, dispone de una sola noche para salvarlos y sobrevivir.
Tráiler oficial:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario