Todos los estrenos de Prime Video previstos para noviembre de 2025

Encantado de no conocerte

- Nueva serie -

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Sinopsis oficial: La prestigiosa reportera política Wi Jeong-sin es relegada a la cobertura de farándula, donde cruza caminos con Lim Hyeon-jun, un actor en declive. Entre bambalinas caóticas, segundos comienzos y giros sorpresivos, florece una química romántica tan improbable como divertida.

Maxton Hall: un mundo entre nosotros

- Nueva temporada -

Fecha de estreno: 7 de noviembre

Sinopsis oficial: Quien toca el cielo también puede desplomarse: tras una noche de pasión en Oxford y con su gran meta casi cumplida, la felicidad de Ruby se quiebra cuando una tragedia golpea a la familia de James.

La batifamilia

- Nueva serie -

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Sinopsis oficial: Una serie de comedia de superhéroes que retoma la historia de Un Pequeño Batman Navideño, presentando al Caballero de la Noche y sus asociados en un tono más disparatado.

Un día fuera de control

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Sinopsis oficial: Tras ser despedido, Brian se convierte en padre que se queda en casa. Al entablar amistad con otro papá aparentemente inofensivo, su vida deriva en una frenética cadena de persecuciones y explosiones impredecibles.

Belén

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Sinopsis oficial: Seleccionada como representante oficial de Argentina en los 98º Premios de la Academia en la categoría de Mejor Película Internacional y en los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, Belén se desarrolla en Tucumán y sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

The Mighty Nein

- Nueva serie -

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Sinopsis oficial: Sigue a un grupo de criminales e inadaptados que son los únicos que pueden evitar que el reino se sumerja en el caos cuando un artefacto arcano capaz de remodelar la realidad cae en las manos equivocadas.

31 minutos: calurosa navidad

Fecha de estreno: 21 de noviembre

Sinopsis oficial: Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella de 31 Minutos, recibe el encargo de ir al Polo Norte a recoger los regalos de Navidad de todo el pueblo de Titirilquén, mientras tanto, Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio.

También en Prime Video

Malicia

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Sinopsis oficial: Historia de terror en la que seis personas deciden ir a una cabaña en el bosque, donde pronto el mal verdadero se une a ellos. Ahora tendrán que esforzarse por sobrevivir.

Asiento mortal

Fecha de estreno: 26 de noviembre

Sinopsis oficial: Recién liberado de prisión, Nate huye por el desierto con su hija Polly, perseguidos por una banda que quiere sus cabezas. Entre la violencia, padre e hija refuerzan su lazo y encuentran redención y crecimiento mutuo.

Armados

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Sinopsis oficial: Tras años colaborando en secreto con la mafia, un ex policía y padre de familia ve cómo su doble vida estalla cuando un nuevo líder criminal toma el control. Con su familia en peligro, dispone de una sola noche para salvarlos y sobrevivir.

