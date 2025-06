Todos los precios para las entradas de Guns N' Roses en Argentina

Esta presentación forma parte de su gira mundial denominada "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things". La banda vuelve a la Ciudad de Buenos Aires después de su última visita en 2022, cuando se presentaron en el Monumental de Núñez. Sumando sus anteriores conciertos, esta será la octava vez que "Los Guns" toquen en el país. Recordemos sus históricas presentaciones en River en 1992 y 1993. Luego, en una etapa con Axl Rose como único miembro original, arribaron en 2010 y 2011. Con la tan esperada vuelta de Slash y Duff, regresaron en 2016, 2017 y 2022, consolidando su reencuentro con el público argentino.