Tom Holland protagoniza un tráiler de Spiderman hecho con IA que se volvió viral en redes
"Spiderman: brand new day" estrena en cines el próximo 31 de julio y los fans la esperan con ansias, por lo que ya filtraron lo que imaginan en un tráiler.
El rodaje finalizó hace apenas un mes y la maquinaria de Marvel Studios ya trabaja a toda velocidad para el que promete ser el evento cinematográfico del año. Con fecha de estreno programada para el 31 de julio, Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras cinco años de silencio desde los eventos de No Way Home. Sin embargo, quienes esperen una continuación tradicional, se llevarán una sorpresa, ya que el propio actor redefinió las reglas del juego.
En una reciente charla con Complex, Holland fue tajante sobre el rumbo de esta producción: “Realmente siento que no estamos haciendo la cuarta película. Estamos haciendo la primera película del nuevo capítulo... Esto es un renacimiento. Es algo completamente nuevo”, afirmó el intérprete. Estas palabras confirman que la cinta funcionará como un punto de inflexión absoluto, despojando al héroe de su pasado conocido para presentarnos a un Spider-Man renovado, más maduro y operando en un escenario que se siente como un lienzo en blanco para el MCU.
El tráiler de IA que encendió las redes y el rumor de Sadie Sink
La espera fue tan larga que la ansiedad de los fanáticos alcanzó niveles sin precedentes. Recientemente, un tráiler creado con Inteligencia Artificial se volvió viral en plataformas como X y TikTok, acumulando millones de reproducciones en pocas horas. Lo que comenzó como un ejercicio creativo de la comunidad terminó generando una ola de teorías y expectativas desmedidas.
El video, de una calidad visual sorprendente, imagina a diversas personalidades integrándose al universo arácnido. La aparición más comentada fue la de Sadie Sink (estrella de Stranger Things), a quien los fans postularon incansablemente para el papel de una nueva figura clave en la vida de Peter. Aunque el tráiler no es oficial, la reacción del público ha dejado claro que la audiencia está ávida de ver caras nuevas acompañando a Holland en este "nuevo amanecer".
Con el estreno fijado para el último día de julio, Spider-Man: Brand New Day no solo busca recuperar el trono en la taquilla, sino establecer las bases de lo que será el Spider-Man de la próxima década. El renacimiento está cerca y, por lo visto, Peter Parker nunca volverá a ser el mismo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario