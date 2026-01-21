Tom Holland protagoniza un tráiler de Spiderman hecho con IA que se volvió viral en redes

En una reciente charla con Complex, Holland fue tajante sobre el rumbo de esta producción: “Realmente siento que no estamos haciendo la cuarta película. Estamos haciendo la primera película del nuevo capítulo... Esto es un renacimiento. Es algo completamente nuevo”, afirmó el intérprete. Estas palabras confirman que la cinta funcionará como un punto de inflexión absoluto, despojando al héroe de su pasado conocido para presentarnos a un Spider-Man renovado, más maduro y operando en un escenario que se siente como un lienzo en blanco para el MCU.