Tom Holland quiere conocer a Julián Álvarez: "Me encantaría"
En el marco de la promoción de "Spider-Man: brand new day", el actor fue consultado qué jugador podría ser Spider-Man y el argentino no quedó afuera.
El universo del fútbol internacional y el descomunal entramado de entretenimientos de la firma Marvel acaban de dar forma a un cruce sumamente esperado por los internautas que no tardó un solo segundo en transformarse en tendencia absoluta dentro de las redes sociales. Tom Holland, el reconocido artista británico que se encarga de ponerse la máscara de Spider-Man en la aclamada saga cinematográfica de superhéroes, dejó a todos con la boca abierta al dedicarle un cálido y sorpresivo saludo a Julián Álvarez en los días previos al arranque de la cita máxima de la Copa del Mundo 2026.
Este inesperado puente entre el deporte y la pantalla grande se consolidó mientras el actor llevaba adelante una serie de compromisos vinculados a la prensa en territorio español. La estrella de Hollywood se encuentra promocionando el inminente estreno a nivel mundial de su nuevo largometraje, titulado "Spider-Man: Brand New Day", entrega que se posiciona como el cuarto filme en solitario del mítico personaje arácnido bajo la estructura de la franquicia que lidera el mercado del cine actual.
Las declaraciones se suscitaron en el transcurso de una amena conversación con los micrófonos de la señal televisiva de deportes DAZN. En dicha instancia, los cronistas indagaron al actor de origen europeo acerca de qué deportista de la liga de España consideraba que reunía las condiciones atléticas y de personalidad idóneas para enfundarse el traje azul y rojo del clásico personaje de historietas. Si bien el joven británico optó en primera instancia por destacar la figura de Lamine Yamal para ese hipotético rol de justiciero, de forma inmediata trajo a su mente al atacante de nuestro país y resolvió aprovechar las cámaras para mandarle una demostración de afecto.
“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, exclamó textualmente Tom Holland al momento de referirse a las virtudes de Julián Álvarez, dejando en claro su admiración hacia el futbolista.
La Araña albiceleste: un apodo de potrero convertido en marca registrada
El mote con el que se conoce al actual atacante del Atlético de Madrid no es para nada nuevo, sino que arrastra una historia que ya forma parte indisoluble de su esencia tanto en el verde césped como en su cotidianidad social. La denominación de la "Araña" surgió en los años de su niñez y terminó de transformarse en un sello inconfundible durante su exitoso paso por las filas de River Plate, sosteniéndose luego en el viejo continente y transformándose en un distintivo total cada vez que le toca defender la camiseta de la Selección Argentina.
La ligazón directa entre el futbolista cordobés y la mítica creación de los cómics de Marvel se trasladó incluso a la fisonomía de sus celebraciones dentro de los estadios. Cada vez que el atacante logra romper la red contraria, suele inmortalizar ante los fotógrafos un movimiento de brazos inspirado en el clásico ademán que ejecuta el superhéroe para eyectar sus telas de araña desde las muñecas. Esta simpatía nunca fue ocultada por el deportista, lo que fomenta que sus fieles seguidores inunden las plataformas con montajes digitales, bromas virtuales y paralelismos humorísticos entre el atleta y el personaje de ficción.
Por estas horas, las miradas de los fanáticos están puestas en ver si existirá algún tipo de devolución de gentilezas por parte del goleador surgido de la cantera millonaria. Más allá del revuelo mediático que generó la propuesta del actor de cine, la concentración absoluta del futbolista está abocada al plano estrictamente deportivo, con la mente puesta en lo que será el inminente estreno del combinado nacional frente a Argelia en el marco del certamen mundialista.
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