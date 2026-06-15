Tom Holland quiere conocer a Julián Álvarez: "Me encantaría"

La Araña albiceleste: un apodo de potrero convertido en marca registrada

El mote con el que se conoce al actual atacante del Atlético de Madrid no es para nada nuevo, sino que arrastra una historia que ya forma parte indisoluble de su esencia tanto en el verde césped como en su cotidianidad social. La denominación de la "Araña" surgió en los años de su niñez y terminó de transformarse en un sello inconfundible durante su exitoso paso por las filas de River Plate, sosteniéndose luego en el viejo continente y transformándose en un distintivo total cada vez que le toca defender la camiseta de la Selección Argentina.

La ligazón directa entre el futbolista cordobés y la mítica creación de los cómics de Marvel se trasladó incluso a la fisonomía de sus celebraciones dentro de los estadios. Cada vez que el atacante logra romper la red contraria, suele inmortalizar ante los fotógrafos un movimiento de brazos inspirado en el clásico ademán que ejecuta el superhéroe para eyectar sus telas de araña desde las muñecas. Esta simpatía nunca fue ocultada por el deportista, lo que fomenta que sus fieles seguidores inunden las plataformas con montajes digitales, bromas virtuales y paralelismos humorísticos entre el atleta y el personaje de ficción.

Por estas horas, las miradas de los fanáticos están puestas en ver si existirá algún tipo de devolución de gentilezas por parte del goleador surgido de la cantera millonaria. Más allá del revuelo mediático que generó la propuesta del actor de cine, la concentración absoluta del futbolista está abocada al plano estrictamente deportivo, con la mente puesta en lo que será el inminente estreno del combinado nacional frente a Argelia en el marco del certamen mundialista.