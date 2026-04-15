La confesión de Tom Holland sobre "Spider-Man: Brand New Day"

Videojuegos y Acción: Se confirmó el desarrollo de una versión para adultos (clasificación R) de Bloodborne y se presentó Grand Gear , el debut en habla inglesa de Takashi Yamazaki, previsto para 2028.

Secuelas y Reestrenos: Se anunció Open World como el título oficial de la próxima Jumanji y se exhibieron avances del cierre de la trilogía Spider-Verse y de una nueva entrega de Resident Evil.

Cine Político: Uno de los puntos altos fue el primer adelanto de The Social Reckoning, la obra de Aaron Sorkin sobre los "Facebook Files". Con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg, Sorkin describió la cinta como “una verdadera historia de David contra Goliat”. El elenco se completa con Mikey Madison y Jeremy Allen White. Sobre su personaje, el Zuckerberg de Strong declara en el adelanto: “Ya no soy alguien que salió de un dormitorio universitario hace dos años”.

El cierre de la presentación estuvo a cargo de Tom Rothman, presidente de Sony, quien analizó el estado actual del mercado. Si bien vaticinó un “año cinematográfico de nivel olímpico”, fue crítico con los desafíos post-pandemia.

Rothman instó a los exhibidores a mejorar la experiencia del espectador sugiriendo eliminar el exceso de publicidad previa a las películas, garantizar ventanas de exhibición más extensas en salas y, fundamentalmente, reducir los costos para el público. “No los estoy abucheando”, aclaró ante el auditorio, “Estoy de su lado”.