La confesión de Tom Holland sobre "Spider-Man: Brand New Day"
Luego del final de "No way home", la próxima entrega de las películas de Tom Holland en Marvel es una de las más esperadas y él confesó algo inesperado.
El escenario de la CinemaCon en Las Vegas fue el espacio elegido por Sony Pictures para dar un golpe de autoridad en la industria cinematográfica. La gran atracción de la jornada fue, sin dudas, la presentación de material inédito de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, que promete explorar las crudas consecuencias del sacrificio personal del héroe.
Tras el fenómeno global de No Way Home, que alcanzó una recaudación de 1.900 millones de dólares, la expectativa por esta secuela es masiva. Reflejo de esto es su tráiler, que ya ostenta el récord de 1.000 millones de visualizaciones en menos de una semana. En esta ocasión, la dirección recae sobre Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, quien prepara el terreno para el estreno mundial programado para el 31 de julio.
El material exhibido ante los dueños de salas de cine reveló una atmósfera nostálgica y compleja. En un clip introductorio, Tom Holland definió esta producción como la película de Spider-Man más emotiva hasta la fecha y “la más madura”. La trama se centra en cómo Peter intenta convivir con el hecho de que sus seres queridos ya no saben quién es él.
En una de las escenas mostradas, se observa a Peter asistiendo a la inauguración del nuevo hogar de MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon). En un momento agridulce, el protagonista se presenta ante sus antiguos mejores amigos bajo el seudónimo de “Maynard… solo un vecino del otro lado del pasillo”. El clip también dejó entrever que MJ ha seguido adelante con su vida y, aparentemente, tiene una nueva pareja.
Más allá del universo arácnido, el estudio desplegó un catálogo ambicioso de futuros estrenos:
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Videojuegos y Acción: Se confirmó el desarrollo de una versión para adultos (clasificación R) de Bloodborne y se presentó Grand Gear, el debut en habla inglesa de Takashi Yamazaki, previsto para 2028.
Secuelas y Reestrenos: Se anunció Open World como el título oficial de la próxima Jumanji y se exhibieron avances del cierre de la trilogía Spider-Verse y de una nueva entrega de Resident Evil.
Cine Político: Uno de los puntos altos fue el primer adelanto de The Social Reckoning, la obra de Aaron Sorkin sobre los "Facebook Files". Con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg, Sorkin describió la cinta como “una verdadera historia de David contra Goliat”. El elenco se completa con Mikey Madison y Jeremy Allen White. Sobre su personaje, el Zuckerberg de Strong declara en el adelanto: “Ya no soy alguien que salió de un dormitorio universitario hace dos años”.
El cierre de la presentación estuvo a cargo de Tom Rothman, presidente de Sony, quien analizó el estado actual del mercado. Si bien vaticinó un “año cinematográfico de nivel olímpico”, fue crítico con los desafíos post-pandemia.
Rothman instó a los exhibidores a mejorar la experiencia del espectador sugiriendo eliminar el exceso de publicidad previa a las películas, garantizar ventanas de exhibición más extensas en salas y, fundamentalmente, reducir los costos para el público. “No los estoy abucheando”, aclaró ante el auditorio, “Estoy de su lado”.
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