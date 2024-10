Tom Holland vuelve a la actuación de la mano de Christopher Nolan

Si bien no se conocen muchos detalles del nuevo largometraje de Nolan, ya es también oficial que Matt Damon será el protagonista. Además, también está confirmado que Christopher Nolan nuevamente trabajará con Universal Pictures, el mismo estudio con el que realizó "Oppenheimer". En tanto, hay que destacar que, por más de que no hay detalles sobre la historia, el estudio ya fijó la fecha de estreno para el 17 de julio de 2026.

Asimismo, el director producirá la cinta junto a su esposa, Emma Thomas, bajo la marca de su productora Syncopy y trabajará sobre un libreto que él mismo escribió. Por su parte, The Hollywood Reporter informó que más allá de que los detalles del film se mantienen en secreto, es un hecho que la historia no transcurrirá en el tiempo presente. Tal es así que Tom Holland y Matt Damon podrían compartir protagonismo, pero en distintas dimensiones.

En lo que respecta a Holland, no es el primer contrato que firma para su regreso. En el año 2025 no solamente trabajará con Nolan, sino que tendrá que volver a vestirse de Spider-Man para su cuarta película junto a su novia, Zendaya. Aunque, para este film no hay fecha confirmada de inicio de rodaje. Sin embargo, si volverá a ser Peter Parker en Avengers: Doomsday (2026), la cual podría comenzar a rodarse en otoño del año que viene.