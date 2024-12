Tomás Dente liquidó a Araceli González tras defender a su hijo por el pesebre viviente de Olga

tomas dente viral contra araceli y toto kirzner.mp4

En su arremetida, Dente fue especialmente crítico con González: "Araceli González, no tenés vergüenza. Te perdí el respeto. A tu hijo, el bobo ese, se lo perdí hace rato. ¡Callate la boca, Araceli! Es increíble la tibieza con la que los medios tratan este tema. ¡Se están riendo de Jesús fumando un porro!", exclamó con indignación. Lo cierto es que, más allá de su reflexión, el conductor comenzó a descalificar personalmente a la actriz y su hijo, lo que despertó muchas críticas en redes sociales.

El conductor manifestó su disposición a defender su fe con su vida si fuera necesario: "Si me pusieran un arma en la sien y me dijeran: ‘Negá a Dios o te mato’, ¡que me maten! Porque Dios es mi vida y el sentido de mi existencia". Sin embargo, acto seguido, fue lapidario con sus palabras: "A ustedes les chupa un huevo. A vos, al nabo de tu hijo que no sirve para nada, y al resto de los que hacen esos streamings pedorros. Hay que cancelarlos. Que el peso de la Justicia caiga sobre ellos".

La discriminación se hizo aún más evidente cuando Dente atacó a los integrantes del sketch, haciendo comentarios sobre su apariencia física: "Ellos pueden burlarse de Jesús, la Virgen, San José. Pero yo no puedo hablar de sus cuerpos o de la cara de estúpido del pibe ese. O de la otra gorda impresentable que hizo de la Virgen María. Porque de los cuerpos no se habla, ¿no? ¿No es asimétrico que yo no pueda hablar de ellos mientras se meten con lo sagrado?", cuestionó.

Dente concluyó con una especie de discurso religioso, enfatizando la importancia de respetar la fe: "¿Dónde están nuestros valores, señores? El temor de Dios. Nos arrodillamos al rezar porque no somos nada frente a Él. Somos pequeños, insignificantes. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. ¿Cómo es posible que permitamos que se vapulee así la imagen de Jesús y la Virgen sin hacer nada?", expresó. Sin embargo, sus ataques personales y declaraciones cargadas de odio dejaron claro que su mensaje estaba lejos de transmitir los valores de amor y compasión que pregonaba.