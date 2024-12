Araceli González defendió a Toto Kirzner tras las críticas por el polémico pesebre de Olga: "Gente rota"

Esto generó un gran malestar en los usuarios, que no dudaron en dejar fuertes comentarios al respecto, ya que lo sintieron con una falta de respeto a la religión.

A raíz de toda esta situación, Araceli González, mamá del actor e influencer, usó su cuenta de Instagram para defender a su hijo e hizo un contundente descargo.

"No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias. No hay que pedir disculpas cuando pertenecemos a una manada que debe también responder. Ser hijo de! Es una bendición porque amarlo es poco!", comenzó diciendo en un posteo.

Y, siguió: "Uf Dios que poca piedad a la hora de pegar! Eh leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos. Tiras mierda y recibirás mierda! Eso sábelo! Si hablamos de Dios cualquier sea la religión siempre es justo!".

"Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muy pequeño que sabemos que hizo cada uno! Defienden lo indefendible! Visibilizan lo que menos construye a la gente! Y cagan a trompadas a los jóvenes! Sr o Sra. grande que no tenes piedad! Yo te conozco! Y estamos cerca. Sábelo!", expresó.

Por otro lado, resaltó: "Los tiempos cambian, la comunicación cambia, y los derechos también! Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras y generando odio compartido por personas que solo se dedican a eso dañar! Sres y Sras que comunican ayudemos a través de su sitio a cuidar, apagar y proteger a las personas!".

"¡Con el solo hecho de figurar entran en lugares que no son suyos! ¡Ojo! ¡La gente está rota! ¡Y ustedes cooperan al odio a diario! ¡Ellos! ¡UN EQUIPO! ¡No uno solo! Gracias", finalizó indignada porque las criticas se enfocaron principalmente en su hijo a pesar de haber más personas involucradas.

