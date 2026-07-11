A semanas de la muerte de Ernestina Pais, su hijo compartió un desgarrador mensaje

Ahora se conocieron los resultados del análisis toxicológico. El periodista de Telenoche y TN, Rodrigo Alegre, informó que el estudio ya fue incorporado a la causa que lleva adelante la Fiscalía de San Isidro.

"El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre", señaló el periodista.

Con ese resultado, la investigación suma un nuevo elemento para esclarecer las circunstancias que rodearon el fatal accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais.

En medio de la investigación, familiares, amigos y colegas continúan recordando a Ernestina Pais con distintos homenajes y mensajes en las redes sociales. Mientras la Justicia avanza para reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente, el conmovedor posteo de su hijo volvió a poner de manifiesto el profundo impacto que dejó la pérdida de la reconocida periodista y conductora en su entorno más cercano.