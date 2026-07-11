A semanas de la muerte de Ernestina Pais, su hijo compartió un desgarrador mensaje
Benicio Guyot usó sus redes sociales para recordar a su madre con una publicación y emocionó a todos.
A trece días del fallecimiento de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot rompió el silencio con una publicación que reflejó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de la periodista. El joven utilizó sus redes sociales para homenajear a su madre con un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores.
En una historia de Instagram, Benicio compartió un collage de fotografías de su infancia junto a Ernestina, acompañado por el emoji de un corazón roto. Junto a las imágenes escribió una breve, pero contundente frase: "Te extraño".
La publicación rápidamente generó repercusión entre quienes seguían de cerca la vida de la conductora, fallecida el pasado 26 de junio tras el trágico accidente ocurrido en San Isidro, cuando el vehículo en el que se desplazaba fue embestido por un tren.
Qué reveló el informe toxicológico de Ernestina Pais
Mientras la familia continúa atravesando el duelo, en las últimas horas también hubo novedades en la investigación judicial por la muerte de Ernestina Pais.
Días atrás, el informe preliminar de la autopsia había determinado que la periodista, actriz y empresaria gastronómica falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave.
Ahora se conocieron los resultados del análisis toxicológico. El periodista de Telenoche y TN, Rodrigo Alegre, informó que el estudio ya fue incorporado a la causa que lleva adelante la Fiscalía de San Isidro.
"El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre", señaló el periodista.
Con ese resultado, la investigación suma un nuevo elemento para esclarecer las circunstancias que rodearon el fatal accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais.
En medio de la investigación, familiares, amigos y colegas continúan recordando a Ernestina Pais con distintos homenajes y mensajes en las redes sociales. Mientras la Justicia avanza para reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente, el conmovedor posteo de su hijo volvió a poner de manifiesto el profundo impacto que dejó la pérdida de la reconocida periodista y conductora en su entorno más cercano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario