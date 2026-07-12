Tini Stoessel volvió a decir presente para alentar a Rodrigo De Paul y a la Selección Argentina ante Suiza
La cantante asistió al estadio para acompañar al mediocampista en el cruce por los cuartos de final del Mundial 2026.
La presencia de Tini Stoessel volvió a captar todas las miradas durante una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La artista asistió al partido frente a Suiza por los cuartos de final y acompañó a Rodrigo De Paul desde una de las tribunas del estadio, reafirmando su apoyo al mediocampista y al resto del plantel.
La cantante llegó con una gran sonrisa y luciendo la camiseta alternativa de la Albiceleste. Tras ingresar al estadio, se dirigió directamente a su ubicación para vivir un encuentro clave en la ilusión argentina de seguir avanzando en la Copa del Mundo.
Como ocurrió en anteriores compromisos del seleccionado, las cámaras no tardaron en enfocarla durante la previa y el partido. Su presencia generó una rápida repercusión entre los fanáticos, que comenzaron a compartir imágenes y videos en las redes sociales.
Una presencia que ya se volvió habitual
No es la primera vez que Tini acompaña a Rodrigo De Paul durante el Mundial. En partidos anteriores también había sido vista alentando desde las tribunas, disfrutando del clima que se vive en cada presentación de la Selección Argentina y celebrando junto a los hinchas.
En esta oportunidad, su aparición volvió a despertar todo tipo de reacciones entre los usuarios, que destacaron tanto su apoyo al equipo como el gran momento que atraviesa la pareja, consolidada nuevamente tras retomar su relación.
La presencia de la cantante siempre da de qué hablar y todo lo que se vea relacionado a ella durante el encuentro toma una gran relevancia. De hecho, en el duelo ante Egipto, fue vista con uno de los hijos de su pareja, desde el palco, celebrando semejante hazaña que se vivió dentro del campo de juego, donde la Scaloneta remontó un partido difícil y cuando todo parecía estar perdido.
Te puede interesar
Dejá tu comentario