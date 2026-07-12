Tini Stoessel volvió a decir presente para alentar a Rodrigo De Paul y a la Selección Argentina ante Suiza

La presencia de la cantante siempre da de qué hablar y todo lo que se vea relacionado a ella durante el encuentro toma una gran relevancia. De hecho, en el duelo ante Egipto, fue vista con uno de los hijos de su pareja, desde el palco, celebrando semejante hazaña que se vivió dentro del campo de juego, donde la Scaloneta remontó un partido difícil y cuando todo parecía estar perdido.