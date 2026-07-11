Ian Lucas puso fin a los rumores y mostró por primera vez a su novia en redes sociales

La postal rápidamente comenzó a viralizarse entre sus seguidores, ya que se convirtió en la primera fotografía que ambos compartieron como pareja de manera pública.

Poco después, el propio Ian Lucas reposteó la imagen en sus historias de Instagram, un gesto que terminó de confirmar oficialmente el romance y dejó en claro que ya no tienen intención de ocultar su relación.

De esta manera, el influencer abrió un nuevo capítulo en su vida personal y decidió compartir con su comunidad una historia de amor que hasta ahora había permanecido lejos de los flashes.