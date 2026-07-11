Ian Lucas puso fin a los rumores y mostró por primera vez a su novia en redes sociales
El ganador de MasterChef Celebrity compartió un romántico gesto junto a Renata durante sus vacaciones en Jamaica y oficializó la relación.
Luego de meses en los que su vida sentimental fue motivo de rumores, Ian Lucas decidió dejar atrás el misterio y blanquear públicamente su romance con Renata Mónaco. El influencer y flamante ganador de MasterChef Celebrity compartió un gesto que confirmó lo que muchos de sus seguidores sospechaban desde hacía tiempo.
Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, Ian también disfruta de un gran presente en lo personal. Tras consagrarse campeón del exitoso reality de Telefe, fue convocado para acompañar a Marley durante la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos y, además, se prepara para asumir un nuevo desafío como conductor de MasterChef Kids.
En paralelo a ese crecimiento profesional, el influencer consolidó su historia de amor con la modelo Renata Mónaco. Aunque la pareja había mantenido un perfil bajo durante los últimos meses y evitaba confirmar el vínculo, finalmente decidió hacerlo público.
Después de acompañarlo durante su trabajo en el Mundial, Renata continuó el viaje junto a Ian y ambos aprovecharon para disfrutar de unas vacaciones en Jamaica. Allí eligieron el exclusivo destino de Oyster Bay, en Trelawney, donde compartieron algunos días de descanso antes de regresar a sus compromisos laborales.
La foto que terminó con todas las especulaciones
La confirmación llegó a través de las redes sociales. Fue Renata Mónaco quien publicó una tierna imagen junto al influencer desde una playa paradisíaca, donde se los ve abrazados mientras Ian le da un beso frente al mar.
La postal rápidamente comenzó a viralizarse entre sus seguidores, ya que se convirtió en la primera fotografía que ambos compartieron como pareja de manera pública.
Poco después, el propio Ian Lucas reposteó la imagen en sus historias de Instagram, un gesto que terminó de confirmar oficialmente el romance y dejó en claro que ya no tienen intención de ocultar su relación.
De esta manera, el influencer abrió un nuevo capítulo en su vida personal y decidió compartir con su comunidad una historia de amor que hasta ahora había permanecido lejos de los flashes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario