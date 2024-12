Tomás Dente sigue con su diatriba religiosa: "Le dan la espalda a Dios"

Y agregó: "Debería estar agradecido a Dios. Debería ir a Luján todos los días de rodillas a agradecerle a la Virgen, y no, se caga de risa y habla de las tetas de la Virgen, el malparido. Porque eso es lo que son: una manga de malparidos, desagradecidos e ingratos. Estás ahí porque Dios te pone, el trabajo te lo da Dios, no las personas. Las personas son vectores, ejes, ángeles en todo caso, que ubican en lugares de privilegios".

tomi dente

"Pero le falta Dios. No entienden que detrás de todo hay un plan divino. Se levantan todos los días, pueden ver, pueden caminar, pueden usar sus extremidades, pueden pensar, eso es un milagro de Dios. Todos los días Dios hace milagros sobre todos nosotros", agregó después.

Algo que Luzu hizo hace un año y que volvió a la luz luego de que Olga se copiara a la hora de repetir el contenido. "No se crean omnipotentes, más potentes que Dios, porque, ¿sabés qué? Les va a volver con creces, manga de ignorantes", les deseó Dente.

La polémica entre Tomás Dente y Araceli González

Luego de que la actriz Araceli González defendiera a su hijo por una parodia del pesebre viviente, Dente apuntó contra la actriz y expresó su preocupación por el antisemitismo mientras defendía sus creencias religiosas.

"Estamos relativizando una burla, una blasfemia hacia Jesús, hacia la Virgen. La Virgen que está contigo en tus momentos más difíciles, más duros. Jesús que te acompaña en el duelo, cuando pierdes a un ser querido. El Santo Rosario, que es el alma por excelencia. Que rezás a diario pidiendo salud para tus hijos, tus padres, tus amigos. Por tu bienestar económico. Me dan ganas de llorar ante el nivel de hijaputez de esta gente. Son una porquería, eso es lo que son", declaró Dente.

El conductor fue muy duro con González: "Araceli González, no tenés vergüenza. Te perdí el respeto. A tu hijo, el bobo ese, se lo perdí hace rato. ¡Callate la boca, Araceli! Es increíble la tibieza con la que los medios tratan este tema. ¡Se están riendo de Jesús fumando un porro!".

Y fue lapidario: "A ustedes les chupa un huevo. A vos, al nabo de tu hijo que no sirve para nada, y al resto de los que hacen esos streamings pedorros. Hay que cancelarlos. Que el peso de la Justicia caiga sobre ellos".

Además, Dente atacó a los integrantes del sketch, haciendo comentarios sobre su apariencia física: "Ellos pueden burlarse de Jesús, la Virgen, San José. Pero yo no puedo hablar de sus cuerpos o de la cara de estúpido del pibe ese. O de la otra gorda impresentable que hizo de la Virgen María. Porque de los cuerpos no se habla, ¿no? ¿No es asimétrico que yo no pueda hablar de ellos mientras se meten con lo sagrado?", cuestionó.