Tomás Fonzi relató el día que se pasó de copas en la casa de Marcela Tinayre: "Me despertó Mirtha"

A lo que el actor respondió: "Sí, es verdad, pero no recuerdo si el whisky era de ella", y detalló cómo ocurrieron los hechos, que calificó como "bochornosos". En este sentido, reveló: "Fue hace muchos años, en una reunión en la casa de Marcela Tinayre. Yo llegué después de un día muy largo, y la verdad es que estaba algo nervioso también. Entonces, un whisky fue poco, dos ya fueron demasiados y tres... tres fueron pocos de nuevo. Y bueno, me quedé dormido en un sillón".

"¿Y te despertaste con la cara de Mirtha?", le preguntó Wainraich. Fonzi, sin embargo, aclaró: "Eso fue lo que me contaron después".

Tomás Fonzi habló sobre el impacto de los recortes culturales del Gobierno

Tomás Fonzi, reconocido actor y protagonista de Pequeños Grandes Momentos, obra de teatro, en la que comparte escenario con grandes actores: Malena Sánchez, Sabrina Garciarena y Michel Noher.

El actor abrió su corazón con TN Show sobre su vida personal, su trayectoria profesional y, especialmente, sobre los efectos que los recientes recortes culturales impulsados por el gobierno de Javier Milei tienen en la comunidad artística argentina.

El actor, con su característico estilo, comenzó a compartir cómo vive los estrenos de sus obras: “El día del estreno es el corazón más rápido del mundo. Se me sale por la boca. Soy, creo, la peor persona del mundo el día del estreno. Me llevan los demonios, y sí, siento que el corazón se me sale del cuerpo. No me importa la bradicardia, no me importa nada. Pero ese es el único día”, reveló, transmitiendo la ansiedad y la intensidad de esos momentos previos al debut.

Sin embargo, después de superar esa carga emocional, Fonzi señaló que el disfrute y el goce por el arte se apoderan de él: “Después de toda la previa y una vez pasado el estreno, soy puro goce y disfrute. Por supuesto, con los vértigos teatrales a flor de piel, pero se comienza a disfrutar mucho más”.

Cuando se le preguntó sobre su regreso a la televisión argentina, Fonzi respondió contundente: “No sé qué piensa la televisión, si quiere volver a mí”.

En otro momento de la nota, compartió una anécdota sobre su participación en la película argentina Nueve Reinas y cómo consiguió el papel: “Con esa desfachatez de los 20 me metí en la conversación y les dije que lo quería hacer yo. Me dijeron ‘pero venís de protagonizar una película… ¿Cómo vas a ser este personaje que es menor?’. Yo les respondí, ‘lo que quiero es hacer cine sin parar, no me importa el personaje’". Fue esa determinación lo que le permitió quedarse con un rol que, con el tiempo, se convirtió en un recuerdo valioso de su carrera.

También habló de la situación del sector cultural, Fonzi no tuvo reparos en criticar las políticas de recortes impulsadas por el gobierno de Javier Milei, asegurando que el trabajo artístico y cultural en el país está siendo perjudicado: “Creo que es un sector... Si bien tenemos una gran capacidad como industria audiovisual, somos realmente buenos haciéndolo, tanto en cine como en televisión y teatro. Pero, por definición, el trabajo de actor es intermitente, es complejo, es una montaña rusa de emociones”.

A su vez, añadió: “A veces una población o un pueblo inquieto, curioso o insatisfecho, que se manifiesta y hace preguntas, puede resultar incómodo. Entonces, en vez de incentivar la cultura, mejor la asfixiemos. Creo que es un poco lo que está pasando". Con estas palabras, Fonzi expresó su preocupación por el presente de la cultura en el país y su visión crítica sobre las decisiones que limitan el desarrollo de un sector clave para la identidad nacional.