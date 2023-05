Tomás Holder irá a la Justicia por la filtración de su vídeo íntimo junto a una modelo porno

Inmediatamente, la publicación tuvo miles de comentarios y una increíble lluvia de memes, dado que el material íntimo de un minuto y medio de duración no tenía ningún tipo de pixelado ni marca de agua que pudiera "esconder" lo que estaba sucediendo: "Lo primero que vi cuando entré a Twitter fue el video de Holder. Honestamente son las 8.30 de la mañana no sé qué les hice para que me hagan esto", fue sólo uno de los mensajes que diversos usuarios de la red social del pajarito plasmaron luego de ver la grabación.

Luego de eso, Agustina Tana -alías "la Tanita"- se presentó en el ciclo de chimentos para conversar sobre lo acontecido con el reconocido periodista, en la emisión de este jueves. Entre otras cosas, aprovechó el espacio para sugerir la posibilidad de que haya sido el mismo influencer quien divulgó el vídeo dado que "a él ya se le había filtrado otro vídeo en su momento".

Estas palabras de la modelo hicieron estallar al joven rosarino, sumado a que en el programa emitido por América también mostraron imágenes suyas del vídeo en cuestión.

Por esa razón, Holder publicó un vídeo en sus redes sociales realizando un nuevo descargo: "Hasta ahora no iba a decir más nada, pero ahora me enteré de que están facturando fortuna de plata con mi imagen, me enteré también de que en LAM muestran una foto mía teniendo sexo sin mi consentimiento. La mina esta que me dice 'no, no, yo no quiero fama' y va a LAM, o sea, sos hipócrita... si no querés fama, no vas a LAM. Me parece nefasto, me parece una locura enorme todo lo que están haciendo con mi imagen", disparó sin filtro.

El vídeo, que fue replicado por Ángel De Brito en su cuenta personal de Twitter, tenía una leyenda hecha por el exhermanito que decía: "Se tendrá que pasar a lo judicial...", lo que permite asegurar que el integrante de Gran Hermano que entró dos veces a la casa llevará el tema a Tribunales.

"Gente de m... hay en todos lados, es así", se lo escucha decir, al finalizar la filmación.