La pregunta incómoda de Coti Romero a Holder por su video porno

Qué le preguntó Coti Romero a Holder sobre su video porno

“Tomás, con toda la sinceridad del mundo, ¿el video que se vio en redes lo filtraste vos o la persona con la que estuviste?”, dijo la influencer correntina en el programa de Pamela David, y él le respondió de manera firme: “Yo no lo filtré. No, no, no”.

El ex participante de Gran Hermano insistió en que le molestó porque "dicen que yo busco fama, pero yo salgo a la calle y me conoce toda la Argentina así que la fama no la necesito. Ella salió beneficiada. Yo no lo filtré. Fue ella”,dijo y afirmo que fue La Tana.

“Cuando se filtró pensé que quedaba ahí en las redes, pero después apareció en la tele y le llegó a mi hermanito, que tiene 10 años, y que eso salga en su colegio me molestó mucho. Eso le dije”, reconoció y confesó que de esta manera denunciará a la joven que lo difundió.