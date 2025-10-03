Evangelina Anderson habló de Martín Demichelis en su rol como padre y dejó dudas

Consciente de la exposición mediática que implica su situación, Anderson descartó rumores de romance y remarcó que sus hijos son su único foco en este momento. La decisión de evitar hablar del exentrenador de River refleja la intención de preservar la intimidad de la familia, aunque no deja de despertar curiosidad en el entorno mediático.

El silencio de Evangelina sobre el exfutbolista contrasta con la naturalidad con la que habla de sus proyectos y del vínculo con sus hijos. Esa dualidad muestra la complejidad de una separación que, más allá de las apariencias, atraviesa momentos sensibles. Hoy, la prioridad es clara: sostener a Bastian, Lola y Emma en un contexto de cambios y seguir adelante con una vida personal y profesional renovada.