Evangelina Anderson habló de Martín Demichelis en su rol como padre y dejó dudas
La modelo aseguró que su prioridad absoluta son sus hijos y evitó dar detalles sobre el rol del exfutbolista tras la separación.
Evangelina Anderson atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. Tras la separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y tres hijos, la modelo regresó a trabajar en la Argentina y decidió enfocar sus energías en Bastian, Lola y Emma, quienes ocupan un lugar central en su día a día.
En diálogo con LAM, Anderson fue consultada sobre su presente y también sobre la figura del entrenador, aunque prefirió esquivar comentarios directos sobre su rol como padre. Al ser preguntada si Demichelis es un buen padre, la reacción de Evangelina fue llamativa: mantuvo silencio y dejó la pregunta en el aire, lo que generó interpretaciones inmediatas.
Cuando el notero insistió en saber si el vínculo paterno estaba en buenas condiciones, ella fue determinante: “No voy a hablar de eso”. Su respuesta, breve pero contundente, alimentó las especulaciones sobre la dinámica familiar tras la ruptura.
Por otro lado, la modelo se mostró entusiasmada con su regreso laboral, asegurando que después de muchos años postergando proyectos personales ahora está disfrutando de una nueva etapa. “Postergué tantos años de mi vida el trabajo que ahora lo estoy disfrutando a full”, señaló, y agregó que la maternidad siempre fue su prioridad: “Soy una mamá muy presente. Crié a tres hijos maravillosos y fui muy feliz”.
Consciente de la exposición mediática que implica su situación, Anderson descartó rumores de romance y remarcó que sus hijos son su único foco en este momento. La decisión de evitar hablar del exentrenador de River refleja la intención de preservar la intimidad de la familia, aunque no deja de despertar curiosidad en el entorno mediático.
El silencio de Evangelina sobre el exfutbolista contrasta con la naturalidad con la que habla de sus proyectos y del vínculo con sus hijos. Esa dualidad muestra la complejidad de una separación que, más allá de las apariencias, atraviesa momentos sensibles. Hoy, la prioridad es clara: sostener a Bastian, Lola y Emma en un contexto de cambios y seguir adelante con una vida personal y profesional renovada.
