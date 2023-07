Toti Pasman denunció una mano negra en los Martín Fierro: "El que organiza..."

“No estoy nominado, tampoco había laburado en tele de aire en 2022, pero sigo pensando lo mismo”, dijo el periodista en diálogo con Socios del Espectáculo. Y agregó: “Todo bien con Luis Ventura y con APTRA, pero si vos medís 25 puntos en La Red y le dan el premio a un panelista que mide 6 y nadie conoce, para mí hay una mano negra”.

“Para mí fue porque tenían que darle el premio al que organiza la fiesta”, lanzó Pasman, e indicó: “¿Quién organiza este año? ¿Telefe? Vos sos del Trece (señalando al cronista).. bueno, estás en el horno. Siempre el que organiza se lleva más premios”.

La furia e indignación de Toti se remonta a que en 2022 perdió la terna de ‘Mejor Labor periodística’. Sobre esto último, aún con algo de molestia, recordó: “Yo hablé cara a cara con Luis, defendió su postura, pero es una cuestión objetiva. A mí me lo chorearon, no sé si para quedar bien con la radio del grupo o qué”.

En aquel entonces, finalizada la premiación Toti había dicho: “Siento que me robaron y me voy re caliente”. Y cerró: “Estoy mal, no es por perder. Yo estaba en ‘Mejor labor periodística’, hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire. Siento que me chorearon”.