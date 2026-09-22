Australia vs. Brasil, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
La "Verdeamarela" comienza una nueva etapa luego de su participación en la Copa del Mundo. Disputará tres amistosos: dos ante Australia y el restante frente a India.
Australia y Brasil juegan este viernes, desde las 6 (hora argentina), en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre.
El seleccionado australiano afrontará este compromiso con la mira puesta en la Copa Asiática 2027, que se disputará en Arabia Saudita. El equipo dirigido por Tony Popovic buscará aprovechar estos encuentros ante Brasil para darle rodaje a varios futbolistas de cara al próximo certamen.
Australia viene de alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde quedó eliminado ante Egipto por penales. Para esta nueva etapa, el DT del seleccionado oceánico presentó una convocatoria de 26 futbolistas con varias novedades, entre ellas siete jugadores que todavía no debutaron con la selección absoluta.
Por su parte, Brasil comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Carlo Ancelotti luego de haber quedado afuera en los octavos de final en la Copa del Mundo ante Noruega. En esta primera ventana internacional, la "Verdeamarela" disputará tres amistosos: dos frente a Australia, el 25 y el 29 de septiembre, y uno ante India, el 3 de octubre.
Formaciones de Australia vs. Brasil por el amistoso internacional
- Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jason Geria, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda; Mohamed Toure. DT: Tony Popovic.
- Brasil: Hugo Souza; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Raphinha, Rayan, Vinicius Junior; João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
Horario y televisación
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Hora: 06:00.
Estadio: Queensland Country Bank Stadium de Townsville.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
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