Australia vs. Brasil, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Por su parte, Brasil comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Carlo Ancelotti luego de haber quedado afuera en los octavos de final en la Copa del Mundo ante Noruega. En esta primera ventana internacional, la "Verdeamarela" disputará tres amistosos: dos frente a Australia, el 25 y el 29 de septiembre, y uno ante India, el 3 de octubre.