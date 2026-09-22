Brasil cambia el límite de extranjeros: bajan de 9 a 5 para fomentar las inferiores de los clubes
La Confederación Brasileña aprobó modificaciones que reducirán progresivamente el número de jugadores nacidos fuera del país y obligarán a reservar cada vez más lugares para futbolistas Sub-23.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó un nuevo reglamento que modificará progresivamente la cantidad de futbolistas extranjeros que podrán participar en los partidos de las dos principales categorías del fútbol brasileño.
La medida tendrá un impacto particular sobre los jugadores argentinos que desarrollan sus carreras en Brasil, debido a que el nuevo esquema reducirá de manera escalonada el límite de extranjeros permitido por partido. Actualmente, cada equipo puede utilizar hasta nueve futbolistas extranjeros en un encuentro.
Sin embargo, ese número comenzará a disminuir desde 2027. El límite será de ocho extranjeros en 2027, bajará a siete en 2028, quedará en seis durante 2029 y finalmente llegará a cinco a partir de 2030. Esa última cifra coincide con el límite que estuvo vigente en el fútbol brasileño entre 2014 y 2022.
La CBF y un nuevo límite para extranjeros: más lugares para los sub-23
La reducción del cupo de extranjeros no será el único cambio. El nuevo reglamento también establece modificaciones relacionadas con la conformación de los planteles.
A partir de 2027, los clubes tendrán que destinar una cantidad determinada de sus 50 lugares disponibles a futbolistas menores de 23 años. La exigencia será progresiva: habrá un mínimo de 20 jugadores sub-23 en 2027, 21 en 2028, 23 en 2029 y 25 en 2030.
Hasta ahora, los equipos podían distribuir esos 50 cupos sin una obligación específica relacionada con la edad de los futbolistas. El objetivo declarado por la CBF es aumentar las oportunidades para los jóvenes formados en Brasil y generar mejores condiciones para el desarrollo de nuevos talentos.
¿Por qué Brasil decidió reducir el cupo de extranjeros?
La decisión se produce en un contexto de crecimiento de la presencia de futbolistas extranjeros en el campeonato brasileño. De acuerdo con los datos utilizados por la propia CBF, 95 jugadores extranjeros disputaron partidos en Brasil durante 2022. Tres años más tarde, en 2025, la cifra había aumentado hasta 162.
En la temporada actual ya participaron 146 futbolistas extranjeros, mientras que otros 13 permanecen habilitados para realizar su debut. La evolución de esos números fue uno de los elementos considerados para impulsar la modificación del reglamento.
El director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, defendió el nuevo esquema y remarcó que no supone un cierre total para los futbolistas nacidos fuera de Brasil. "La medida que proponemos ahora mantiene un número importante de extranjeros", aseguró el dirigente Según explicó, la intención es ampliar el espacio destinado a menores de 23 años y favorecer una renovación progresiva de los planteles.
La edad promedio de los equipos también fue un factor
Otro de los argumentos utilizados para justificar la reforma está relacionado con la edad de los planteles del campeonato brasileño. Según los datos presentados por la CBF, la edad promedio es de 28,5 años, un registro superior al de las principales ligas europeas mencionadas por la entidad.
España presenta un promedio de 27 años, Inglaterra de 26,4, Alemania de 26,3, Italia de 26,1 y Francia de 26. La intención de la CBF es reducir esa edad promedio mediante una mayor participación de futbolistas jóvenes.
La formación de juveniles y el negocio de las transferencias
El aspecto económico también aparece detrás de la decisión. Entre 2016 y 2025, los futbolistas brasileños de hasta 20 años representaron el 50,1% de los ingresos obtenidos por Brasil mediante transferencias al exterior.
Consideran que el fortalecimiento de las categorías juveniles puede generar nuevas oportunidades deportivas y económicas para los clubes. La propuesta surgió a partir de un planteo realizado por el Movimiento de Clubes Formadores durante las reuniones del Grupo de Trabajo de la Base Brasileña. Finalmente, el nuevo esquema recibió el respaldo de los 40 clubes y las federaciones, con solamente dos votos en contra.
La implementación será gradual y recién en 2030 alcanzará su límite definitivo de cinco extranjeros por partido. Para los argentinos que juegan o planean jugar en Brasil, el cambio supone un nuevo elemento a tener en cuenta en los próximos mercados de pases y en la planificación de las instituciones.
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