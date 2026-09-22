Brasil cambia el límite de extranjeros: bajan de 9 a 5 para fomentar las inferiores de los clubes

Hasta ahora, los equipos podían distribuir esos 50 cupos sin una obligación específica relacionada con la edad de los futbolistas. El objetivo declarado por la CBF es aumentar las oportunidades para los jóvenes formados en Brasil y generar mejores condiciones para el desarrollo de nuevos talentos.

¿Por qué Brasil decidió reducir el cupo de extranjeros?

La decisión se produce en un contexto de crecimiento de la presencia de futbolistas extranjeros en el campeonato brasileño. De acuerdo con los datos utilizados por la propia CBF, 95 jugadores extranjeros disputaron partidos en Brasil durante 2022. Tres años más tarde, en 2025, la cifra había aumentado hasta 162.

En la temporada actual ya participaron 146 futbolistas extranjeros, mientras que otros 13 permanecen habilitados para realizar su debut. La evolución de esos números fue uno de los elementos considerados para impulsar la modificación del reglamento.

El director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, defendió el nuevo esquema y remarcó que no supone un cierre total para los futbolistas nacidos fuera de Brasil. "La medida que proponemos ahora mantiene un número importante de extranjeros", aseguró el dirigente Según explicó, la intención es ampliar el espacio destinado a menores de 23 años y favorecer una renovación progresiva de los planteles.

La edad promedio de los equipos también fue un factor

Otro de los argumentos utilizados para justificar la reforma está relacionado con la edad de los planteles del campeonato brasileño. Según los datos presentados por la CBF, la edad promedio es de 28,5 años, un registro superior al de las principales ligas europeas mencionadas por la entidad.

España presenta un promedio de 27 años, Inglaterra de 26,4, Alemania de 26,3, Italia de 26,1 y Francia de 26. La intención de la CBF es reducir esa edad promedio mediante una mayor participación de futbolistas jóvenes.

La formación de juveniles y el negocio de las transferencias

El aspecto económico también aparece detrás de la decisión. Entre 2016 y 2025, los futbolistas brasileños de hasta 20 años representaron el 50,1% de los ingresos obtenidos por Brasil mediante transferencias al exterior.

Consideran que el fortalecimiento de las categorías juveniles puede generar nuevas oportunidades deportivas y económicas para los clubes. La propuesta surgió a partir de un planteo realizado por el Movimiento de Clubes Formadores durante las reuniones del Grupo de Trabajo de la Base Brasileña. Finalmente, el nuevo esquema recibió el respaldo de los 40 clubes y las federaciones, con solamente dos votos en contra.

La implementación será gradual y recién en 2030 alcanzará su límite definitivo de cinco extranjeros por partido. Para los argentinos que juegan o planean jugar en Brasil, el cambio supone un nuevo elemento a tener en cuenta en los próximos mercados de pases y en la planificación de las instituciones.