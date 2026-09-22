El paraíso de Brasil con mar a 26 grados y piscinas naturales para disfrutar en septiembre

Para conocerlas se organizan paseos en jangadas y catamaranes, aunque las salidas dependen directamente de los horarios de las mareas. Por este motivo, es necesario tener en cuenta las condiciones del mar al momento de planificar la excursión.

Entre las playas más conocidas se encuentra Bitingui, que cuenta con posadas y restaurantes próximos al mar. Además de descansar sobre la arena, allí es posible realizar actividades como kayak y vela.

Otra alternativa es Barreiras do Boqueirão, donde el paisaje incorpora pequeñas formaciones de acantilados de diferentes tonalidades. Los cocoteros continúan dominando buena parte de la costa y, cuando baja el agua, también pueden aparecer piscinas naturales entre las rocas.

La región cuenta además con las playas de Boqueirão y Pontal, además del sector costero ubicado frente al centro del pueblo. Desde distintos puntos de Japaratinga parten también paseos en buggy que permiten recorrer varias playas y miradores.

Dónde queda y cómo llegar a Japaratinga

Japaratinga se encuentra en el estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil. Su ubicación sobre la costa permite acceder a una extensa sucesión de playas, arrecifes y paisajes tropicales característicos de esta región del país.

Para llegar, es necesario dirigirse hacia Alagoas y posteriormente continuar el recorrido terrestre hasta el pueblo. La información de referencia proporcionada no detalla rutas específicas, aeropuertos de llegada ni distancias por carretera, por lo que conviene definir ese tramo de acuerdo con el punto de partida elegido.

Una vez en destino, sus aproximadamente 15 kilómetros de costa permiten alternar entre diferentes playas y organizar las excursiones hacia los arrecifes. Con mar cercano a los 26 grados, menores precipitaciones y piscinas naturales durante la marea baja, septiembre aparece como uno de los meses interesantes para descubrir esta zona del litoral brasileño.