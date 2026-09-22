El paraíso de Brasil con mar a 26 grados y piscinas naturales para disfrutar en septiembre
Con aguas cálidas, playas rodeadas de cocoteros y piscinas naturales que aparecen durante la marea baja, este destino del nordeste de Brasil se presenta como una alternativa para una escapada.
Septiembre puede ser un buen momento para quienes buscan playas de Brasil sin necesidad de esperar al verano. En el estado de Alagoas existe un pequeño destino costero donde el mar mantiene una temperatura promedio cercana a los 26 grados y las precipitaciones comienzan a disminuir.
Su costa se extiende durante aproximadamente 15 kilómetros de playas, donde se combinan arena clara, cocoteros y aguas protegidas por arrecifes. Una de sus particularidades aparece cuando baja la marea, ya que entre estas formaciones se crean sectores de aguas transparentes y poco profundas.
El clima también suma atractivo durante esta época. En septiembre, las temperaturas promedio rondan los 26,4 grados de máxima y 22,8 grados de mínima, mientras que las precipitaciones alcanzan aproximadamente los 68 milímetros durante el mes. El período más seco de esta zona de Alagoas comienza precisamente en esta época y se extiende hasta febrero.
Qué se puede hacer en Japaratinga
El destino en cuestión es Japaratinga, un tranquilo pueblo del nordeste brasileño que permite combinar jornadas de playa con diferentes actividades acuáticas y recorridos por los alrededores.
Uno de sus principales atractivos son las piscinas naturales ubicadas a unos dos kilómetros de la costa. Estas aparecen entre los arrecifes durante la marea baja y se caracterizan por sus aguas transparentes y sus sectores de poca profundidad.
Para conocerlas se organizan paseos en jangadas y catamaranes, aunque las salidas dependen directamente de los horarios de las mareas. Por este motivo, es necesario tener en cuenta las condiciones del mar al momento de planificar la excursión.
Entre las playas más conocidas se encuentra Bitingui, que cuenta con posadas y restaurantes próximos al mar. Además de descansar sobre la arena, allí es posible realizar actividades como kayak y vela.
Otra alternativa es Barreiras do Boqueirão, donde el paisaje incorpora pequeñas formaciones de acantilados de diferentes tonalidades. Los cocoteros continúan dominando buena parte de la costa y, cuando baja el agua, también pueden aparecer piscinas naturales entre las rocas.
La región cuenta además con las playas de Boqueirão y Pontal, además del sector costero ubicado frente al centro del pueblo. Desde distintos puntos de Japaratinga parten también paseos en buggy que permiten recorrer varias playas y miradores.
Dónde queda y cómo llegar a Japaratinga
Japaratinga se encuentra en el estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil. Su ubicación sobre la costa permite acceder a una extensa sucesión de playas, arrecifes y paisajes tropicales característicos de esta región del país.
Para llegar, es necesario dirigirse hacia Alagoas y posteriormente continuar el recorrido terrestre hasta el pueblo. La información de referencia proporcionada no detalla rutas específicas, aeropuertos de llegada ni distancias por carretera, por lo que conviene definir ese tramo de acuerdo con el punto de partida elegido.
Una vez en destino, sus aproximadamente 15 kilómetros de costa permiten alternar entre diferentes playas y organizar las excursiones hacia los arrecifes. Con mar cercano a los 26 grados, menores precipitaciones y piscinas naturales durante la marea baja, septiembre aparece como uno de los meses interesantes para descubrir esta zona del litoral brasileño.
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