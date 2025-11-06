Tras el accidente, Thiago Medina vuelve a la casa Gran Hermano

Thiago, recordado por su paso en la edición 2022, conquistó al público con su humildad, su historia de vida y su manera transparente de jugar. Sin embargo, su vida cambió por completo después del programa. Este año, el joven sufrió un grave accidente en moto que lo dejó en una situación crítica y con pronóstico reservado. Durante casi un mes, su entorno y miles de seguidores mantuvieron una cadena de oración en redes sociales, esperando por su recuperación.