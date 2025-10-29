La tensa discusión que protagonizaron Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano al aire

fernando carlos

Mientras sus exparticipantes protagonizan cruces en la radio, el conductor Santiago del Moro se prepara para la edición más ambiciosa de Gran Hermano. Semanas atrás, Del Moro anunció en su cuenta de Instagram (donde cuenta con más de seis millones de seguidores) que las inscripciones para la próxima temporada ya estaban abiertas.

El llamado apareció en una historia, mostrando el logo del programa intervenido con grafitis y destellos azules, e incluyendo el enlace para completar el formulario en la web del canal. La señal fue clara: las puertas de la casa más famosa del país están por abrirse una vez más.

El canal ha estado dejando rastros de lo que se aproxima. Aprovechando la conducción de Del Moro en los Premios Martín Fierro 2025, se confirmó la noticia que agita aún más el avispero mediático: en febrero de 2026 debutará Gran Hermano Generación Dorada, una edición especial que incluirá tanto participantes famosos como ignotos compartiendo el mismo espacio, buscando sacudir la audiencia y la industria televisiva.

Marina Calabró, durante su columna en Lape Club Social por América, fue más allá y reveló parte de la lista personal de Santiago Del Moro. La periodista afirmó que el nombre que encabeza la lista de deseos del conductor es el de una figura de renombre internacional: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”.