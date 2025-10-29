La tensa discusión que protagonizaron Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano al aire
Durante la última edición de "El club del Moro", el periodista y la ex concursante de GH protagonizaron una dura discusión. Los detalles.
La mañana del miércoles, el periodista Fernando Carlos y Eugenia Ruiz (reconocida por su participación en la última edición de Gran Hermano) protagonizaron un tenso y a la vez divertido intercambio en el programa radial El Club del Moro (La100), conducido por Santiago del Moro. El cruce se dio mientras el panel discutía sobre las relaciones de pareja, las amistades y la influencia de los celos en los vínculos.
La situación escaló cuando Eugenia Ruiz le lanzó una pregunta irónica al periodista: “¿Tan pollera y cuatro años?“. Fernando Carlos se defendió de inmediato, negando el término: ”No soy pollera, estoy enamorado“. A medida que las preguntas sobre su relación continuaban, Ruiz volvió a tildarlo de "pollerudo", lo que detonó el enojo del periodista.
El periodista arremetió con fuerza contra la exconcursante de Gran Hermano: “Estás equivocada. Tenés mal genio, te tendrías que llamar malaeugenia, vivís enojada con la vida. Estabas adentro de la casa de Gran Hermano y estabas enojada, con cara de traste. Yo te veía las 24 horas”. La cordobesa no tardó en exclamar su desacuerdo: “No. ¿De qué hablás Fernando? Disculpame, pero estaba todo el tiempo de buen humor“.
Lejos de frenar, la joven continuó su descargo, mencionando un hecho del reality y acusando a su compañero de difundir información falsa: “Incluso mandaste una fake news de que yo le había sacado y condimentado la comida y has tenido que pedir perdón. El otro día me lo mandaron”. Y concluyó su punto con una réplica definitiva: “Enojada no, yo me enojo cuando me hacen calentar, si no no me enojo. Yo no vivo enojada, vivo de muy buen humor, me levanto con la mejor y vos sos pollerudo. Chau”.
Fernando Carlos replicó con sencillez: “Se te veía enojada. No te bancás una”. Sin embargo, Ruiz no permitió que él tuviera la última palabra: “Se enoja conmigo, hacete cargo papi. No podes ni pestañear sin permiso”. Mientras la discusión se desarrollaba, el conductor y los demás panelistas se reían, optando por no inmiscuirse en el enfrentamiento que rápidamente se hizo viral en redes.
Mientras sus exparticipantes protagonizan cruces en la radio, el conductor Santiago del Moro se prepara para la edición más ambiciosa de Gran Hermano. Semanas atrás, Del Moro anunció en su cuenta de Instagram (donde cuenta con más de seis millones de seguidores) que las inscripciones para la próxima temporada ya estaban abiertas.
El llamado apareció en una historia, mostrando el logo del programa intervenido con grafitis y destellos azules, e incluyendo el enlace para completar el formulario en la web del canal. La señal fue clara: las puertas de la casa más famosa del país están por abrirse una vez más.
El canal ha estado dejando rastros de lo que se aproxima. Aprovechando la conducción de Del Moro en los Premios Martín Fierro 2025, se confirmó la noticia que agita aún más el avispero mediático: en febrero de 2026 debutará Gran Hermano Generación Dorada, una edición especial que incluirá tanto participantes famosos como ignotos compartiendo el mismo espacio, buscando sacudir la audiencia y la industria televisiva.
Marina Calabró, durante su columna en Lape Club Social por América, fue más allá y reveló parte de la lista personal de Santiago Del Moro. La periodista afirmó que el nombre que encabeza la lista de deseos del conductor es el de una figura de renombre internacional: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”.
